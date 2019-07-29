بيراميدز يحسم صفقة مدافع الرائد السعودي قبل الزمالك

نجح مسؤولو نادي بيراميدز المصري في حسم صفقة ضم المصري الدولي محمد عطوة، مدافع الرائد السعودي السابق قبل إتمام توقعيه للزمالك المصري، حيث دخل معه في منافسة شرسة لضم اللاعب الذي تواجد في مصر بعد نهاية مسابقة الدوري السعودي.

وحصل نادي بيراميدز على توقيع اللاعب، ويتبقى فقط الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة، عن جميع تفاصيل التعاقد، والمقابل المادي ومدة التعاقد.

وجاء دعم نادي بيراميدز فريقه باللاعب صاحب الخبرة الدولية؛ من أجل تعزيز صفوفه في الموسم الجديد الذي يخوض فيه منافسات كأس الاتحاد الأفريقي ”الكونفيدرالية“ لأول مرة في تاريخه، ما يجعله يسعى بكل قوته للتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرة دولية كبيرة.

وتعد صفقة عطوة الرابعة للنادي الذي احتل المركز الثالث في الموسم السابق للدوري الممتاز المصري، حيث تم التعاقد مع طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلي وإسلام عيسي جناح المصري البورسعيدي، وأحمد علي مهاجم المقاولون العرب، الذي رحل إلى صفوف بيراميدز رغم عدم نهاية عقده مع فريقه السابق، حيث قام بدفع الشرط الجزائي لينتقل إلى بيراميدز المصري خلال الموسم الحالي.