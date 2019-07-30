النادي الأهلي المصري يقدم بلاغًا جديدًا ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك للنائب العام (فيديو)

قرر النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، تقديم بلاغ جديد للنائب العام، ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بسبب الهجوم على إدارة القلعة الحمراء عقب لقاء القمة يوم الأحد، في بطولة الدوري العام.

وقال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية: ”مجلس إدارة الأهلي طلب مني تقديم بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، بسبب التطاول على القلعة الحمراء في برنامج الزمالك اليوم، عبر قناة المحور“.

وأضَاف عثمان: ”البلاغ سيتضمن الإساءات التي صدرت من قبل رئيس الزمالك ضد إدارة الأهلي والجماهير الحمراء ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تقدمنا ببلاغين سابقين وقامت جهات التحقيق بدورها على الوجه الأكمل وفي انتظار قرار مجلس النواب لطلب رفع الحصانة وهناك بلاغ آخر قيد التحقيق أمام النيابة“.

وتابع: ”النادي بصدد تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة السيد مكرم محمد أحمد ضد قناة المحور التي تحولت إلى منصة للسباب والشتائم ووعيد وإساءة لشخصيات عامة ورموز، وثمة عبارات تتضمن تمييزًا وتحريضًا على الفتنة بين الجماهير بعدما شهدت مداخلة الأمس سبابًا وتجاوزًا ضد 30 شخصًا من قامات ورموز مجتمعية، وطالت أيضًا أفراد المجلس الأعلى للإعلام“.

واستطرد: ”هناك بلاغات من رئيس الزمالك ضد مجلس إدارة الأهلي، لكنها كيدية وسيتم حفظها في النهاية خاصة أنها بلا أي أدلة حقيقية“.

يذكر أن الأهلي كان قدم بلاغات سابقة ضد مرتضى منصور وشكاوى في اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية ولرئاسة الوزراء، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار ضده حتى الآن.

من جهة أخرى كشف محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي عن موعد انضمامه إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الدوري الممتاز المصري.

وذكر اللاعب في تصريحات متلفزة أنه يرغب في الانتقال للزمالك وسيتم ذلك خلال الأيام المقبلة بعد الاتفاق على المبلغ المادي الذي قد يصل إلى 40 مليون جنيه.

وهدد محمد عواد مسؤولي الإسماعيلي حال عدم إتمام صفقة انتقاله إلى الزمالك قائلاً: “ لو لم يوافق الإسماعيلي على انتقالي للزمالك سأرحل خارج مصر وأستخرج بطاقة مؤقتة ولن يستفيد الإسماعيلي وسأتخذ هذا القرار بالرحيل عن ‏مصر خلال 48 ساعة ثم بعد ذلك أعود للانضمام إلى أي نادي في الدوري الممتاز المصري“.

وتابع اللاعب: ”رئيس مجلس ‏إدارة نادي الإسماعيلي شخصية محترمة، وأتمنى أن يوافق على انتقالي للزمالك، هذه رغبتي ومتمسك بها“، موضحًا: ”المفاوضات مستمرة منذ شهر وأتمنى أن تنتهي بالساعات القادمة، موافقة الإسماعيلي أبلغها للزمالك 3 مرات ‏لكن حدث تغيير من إدارة الدراويش، جميع طلبات الإسماعيلي تمت الموافقة عليها أكثر من مرة أيضًا“. ‏

وأتم: ”أبلغت رغبتي لمسؤولي الإسماعيلي بأنني أريد أن أكون في الزمالك، والمقابل المادي ليس قليلًا، فمرتضى منصور ‏أبلغني أن العرض سيصل لـ40 مليونًا، ولن يكون هناك حارس مرمى في تاريخ مصر دخل لناديه 80 مليون قيمة انتقالي ‏للسعودية والزمالك إن حدث“.‏

وكشف محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي موقف الأهلي من الدخول في مفاوضات لضمه خلال انتقالات الصيف المقبلة، حيث أكد: ”لا يوجد أي اتصال حصل مع مسئولي الأهلي خلال انتقالات الصيف الحالية وهناك مفاوضات في وقت سابق ولكن خلال انتقالات الصيف لم يحدث أي تواصل“.