نادي الزمالك يضم أبوجبل مقابل داودا وعمر صلاح و15 مليون جنيه

نجح نادي الزمالك بشكل رسمي في التعاقد مع محمد أبوجبل، حارس مرمي نادي سموحة، بعد التوصل لاتفاق مع فرج عامر، رئيس النادي السكندري؛ من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى، خاصة بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها جنش الحارس الأساسي.

وحصل نادي سموحة على 15 مليون جنيه مقابل انتقال أبوجبل للزمالك، إضافة إلى التعاقد مع عمر صلاح الحارس الشاب لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن ضم أحمد داودا بشكل نهائي.

وتسلم الزمالك الاستغناء الخاص بمحمد أبوجبل، حارس سموحة، على أن يتم تقديمه بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل، في مؤتمر صحفي لمرتضى منصور رئيس النادي.

على جانب آخر، قدم نادي سموحة عرضًا رسميًا جديدًا للأهلي؛ من أجل التعاقد مع إسلام محارب، لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رئيس سموحة في تصريحات إذاعية: ”طلبنا ضم إسلام محارب من النادي الأهلي، ونتمنى عودته للنادي السكندري في الصيف الجاري.