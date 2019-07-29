موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. عودة باتشيكو تثير الجدل في القلعة البيضاء.. والرتوش الأخيرة تحسم آخر الصفقات الحمراء

يسابق مسؤولو قطبي الكرة المصرية، الزمن قبل إعلان الصفقات الجديدة لتدعيم الصفوف؛ استعدادًا للموسم المقبل.

وازداد الجدل داخل نادي الزمالك حول هوية المدير الفني للفريق الأبيض الذي سيقود المهمة خلفًا للمدرب خالد جلال، الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف في ختام الدوري المصري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الاثنين، فإلى السطور القادمة:

عودة باتشيكو تثير الجدل في الزمالك

أثارت أنباء عودة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو جدلًا واسعًا داخل نادي الزمالك، بعدما أعلن أمير مرتضى منصور، نجل رئيس القلعة البيضاء والمشرف على الكرة، أن هناك 6 مدربين من بينهم مدير فني سابق للفريق على رادار المجلس، وذكرت مصادر أن باتشيكو على رادار النادي.

وأكد مرتضى منصور، رئيس النادي في تصريحات تليفزيونية، أن هناك 4 مدربين مرشحين لقيادة الزمالك، خلفًا للمدرب خالد جلال، ولكن أصواتًا داخل المجلس ترفض تمامًا فكرة عودة باتشيكو لهروبه من الفريق الأبيض من قبل.

وأعلن مرتضى منصور إقالة الجهاز الفني السابق بالكامل بجانب عرض محمد إبراهيم، صانع الألعاب للبيع، بخلاف عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل، لإعلان الصفقات الجديدة.

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة متولي

يستعد النادي الأهلي لوضع الرتوش الأخيرة؛ من أجل حسم صفقة محمود متولي مدافع الإسماعيلي في الموسم المقبل.

ويضغط اللاعب بكل قوة من أجل الرحيل للفريق الأحمر، بعد أن عرض التنازل عن مستحقاته بجانب زيادة قيمة عرض الأهلي إلى 25 مليون جنيه.

ويأمل الإسماعيلي الحصول على لاعبين من الأهلي بالبيع النهائي، ولكن الأمر مازال محل تفاوض بين مسؤولي الناديين خلال الساعات الجارية.

واستقر الأهلي على إقامة احتفالية ضخمة في ملعب مختار التتش للجماهير واللاعبين، بعد التتويج بلقب الدوري المصري، كما بدأ الفريق استطلاع رأي الاتحاد الأفريقي بخصوص مكان إقامة فريق ”اطلع برة“ بطل جنوب السودان.

الزمالك يسابق الزمن لحسم الصفقات

دخل مسؤولو الزمالك في سباق مع الزمن؛ لحسم الصفقات الجديدة قبل إعلانها في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل.

وضم مسؤولو الزمالك بشكل نهائي حتى الآن 4 صفقات هي: إسلام جابر جناح أيمن المقاصة، ومحمد صبحي حارس مرمى بتروجيت، والمغربي أشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي، ومحمد عبدالشافي ظهير أيسر الأهلي السعودي.

ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء بقيادة مرتضى منصور رئيس النادي، حسم ملف الصفقات الصيفية بإضافة لاعبين آخرين هما: محمد أبوجبل أو محمد عواد؛ لتدعيم حراسة المرمى، وهناك اتجاه لضم لاعب أجنبي آخر لقيادة الهجوم.

واستقر الزمالك على عودة الثنائي المعار مصطفى محمد والنيجيري معروف يوسف لاعبي الوسط في الموسم الجديد، بينما انضم عمر صلاح حارس الزمالك معارًا لنادي سموحة، بجانب اقتراب محمد إبراهيم صانع الألعاب من الرحيل لمصر المقاصة.

أفشة يتمرد.. وبيراميدز يواصل التدعيم

أعلن محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب بيراميدز، التمرد وقاطع تدريبات فريقه من أجل الضغط للرحيل للنادي الأهلي، الذي يرغب في ضمه.

وأعلن بيراميدز صفقتين جديدتين بضم محمد عطوة مدافع الرائد السعودي، بجانب محمود حمادة لاعب وسط الإنتاج الحربي، ليكمل مسلسل صفقاته بعد ضم أحمد علي مهاجم المقاولون وإسلام عيسى جناح أيسر المصري وطارق طه ظهير أيسر الإسماعيلي.

ونجح نادي سموحة السكندري في ضم البوركيني محمد كوفي، مدافع المصري الأسبق، بجانب استعارة عمر صلاح حارس الزمالك.