بالأسماء.. 4 مدربين على رادار نادي الزمالك خلفًا لخالد جلال

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن المدير الفني الجديد سيتم الإعلان عنه في غضون أسبوع من الآن، بعد إقالة المدرب السابق خالد جلال؛ عقب الهزيمة أمام المنافس التقليدي الأهلي، بهدف مقابل لا شيء، في ختام بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“، أن الإدارة استقرت على ثنائي برتغالي وثنائي فرنسي، حيث يتم المفاضلة بين البرتغاليين باتشيكو المدير الفني الأسبق للأبيض والذي قاد الفريق في 10 لقاءات، فاز في تسعة منها قبل أن يقرر الهروب لخوض تجربة جديدة مع الشباب السعودي.

وأضاف المصدر أنه يتم التفاوض حاليًا مع البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون السعودي السابق، والذي نجح في تقديم موسم مميز جدًا مع التعاون قبل أن يرحل عن الفريق.

وتابع أنه هناك مدربان فرنسيان على مائدة التفاوض، وهما نيقولا دوبويه مدرب منتخب مدغشقر والذي نجح في قيادته لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، لأول مرة في تاريخ مدغشقر.

واختتم: ”دخل في الصورة الفرنسي تييرى فروجي، والذي سبق وأن قاد أندية مازيمبي الكونغولي واتحاد العاصمة الجزائري“.

وحددت إدارة الزمالك سقفًا لا يتجاوز 70 ألف دولار للمدرب الجديد، والذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه في غضون أيام قليلة.