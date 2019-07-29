نتائج قرعة الدوري التمهيدي لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

يقام، ظهر اليوم الاثنين، قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بالقاهرة.

وجاءت القرعة كالتالي:

إثيوبيا × ليسوتو

الصومال × زيمبابوي

إريتريا × ناميبيا

بوروندي × تنزاني

جيبوتي × إسواتيني

بوتسوانا × مالاوي

غامبيا × أنغولا

ليبيريا × سيراليون

موريشيوس × موزمبيق

ساو تومي × غينيا بيساو

جنوب السودان × غينيا الاستوائية

جزر القمر × توغو

تشاد × السودان

سيشيل × روندا

وتلعب مباريات الدور التمهيدي في الفترة ما بين 2 إلى 10 سبتمبر المقبل.

وتم إعفاء المنتخبات الـ26 الأعلى تصنيفًا، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ من الدور التمهيدي، لينضم إليهم الـ14 منتخبا الفائز من الدور التمهيدي.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ40 في الدور الثاني إلى 4 مستويات وفقا لتصيف الاتحاد الدولي على أن تضم كل مجموعة منتخب من كل مستوى، لتشكيل 10 مجموعات مكوّنة من 4 منتخبات.

وتختص القرعة اليوم بالدور التمهيدي للتصفيات الأفريقية، والذي يتنافس فيه 28 منتخبًا.

ويشارك في الدور الأول من التصفيات منتخبات الصومال، إريتريا، جيبوتي، سيشيل، ساو تومي، تشاد، جنوب السودان، غامبيا، موريشيوس، ليبيريا، إثيوبيا، جزر القمر، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني، غينيا الاستوائية، رواندا، بوروندي، السودان، توغو، ملاوي، أنغولا، غينيا بيساو، موزمبيق، سيراليون، ناميبيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تنزانيا.