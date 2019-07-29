الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

يقام ظهر اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بالقاهرة، حفل قرعة الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وذكر الموقع الرسمي لـ“كاف“ أن قرعة اليوم ستشمل تحديد مواجهات الدور الأول فقط من التصفيات، على أن يتم الكشف عن موعد قرعة دور المجموعات من التصفيات في وقت آخر.

ويشارك في الدور الأول من التصفيات منتخبات الصومال، إريتريا، جيبوتي، سيشيل، ساو تومي، تشاد، جنوب السودان، غامبيا، موريشيوس، ليبيريا، إثيوبيا، جزر القمر، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني، غينيا الاستوائية، رواندا، بوروندي، السودان، توغو، ملاوي، أنغولا، غينيا بيساو، موزمبيق، سيراليون، ناميبيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تنزانيا.

وتم إعفاء المنتخبات أصحاب أول 26 مركزًا في تصنيف ”فيفا“ من الدور التمهيدي، وسيشارك فيها 28 منتخبًا هي الأقل في التصنيف بنظام مواجهات الذهاب والإياب ليتأهل منها 14 فريقًا.

وأعلنت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 من خلال ثلاث مراحل، تسفر في النهاية عن تأهل 5 منتخبات للمونديال المقبل.

وعاد ”الكاف“ في التصفيات لنظام تصفيات مونديال البرازيل 2014، الذي يعتمد على الترتيب الشهري للمنتخبات.

وسيكون مونديال قطر الأخير الذي يتأهل فيه 5 منتخبات للنهائيات عن القارة السمراء، لأنه بدءًا من كأس العالم 2026، سيصبح نصيب قارة أفريقيا 9 منتخبات، بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا.

ويشارك في قرعة اليوم 28 منتخبًا فقط من بين دول أفريقيا الـ 54 المسجلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذه المنتخبات الـ 28 هي صاحبة التصنيف الأقل عالميًا عن شهر يوليو في القارة، وسيواجه كل منتخبين (وفقًا للقرعة) من هذه المنتخبات بعضهما البعض ذهابًا وإيابًا في مباراتين، ليتأهل عنها 14 منتخبًا إلى الدور المقبل.

وفي الدور الثاني سيصبح مجموع المنتخبات 40 منتخبًا بعد إضافة المنتخبات الـ 26 صاحبة الصدارة في التصنيف القاري، وسيتم تقسيمها على 10 مجموعات، وفقًا لقرعة جديدة، ويتأهل عن كل مجموعة منتخب واحد إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات التي ستضم 10 منتخبات.

في المرحلة الأخيرة من التصفيات ستتواجه هذه المنتخبات العشرة وفقًا لقرعة بحيث تسفر عن خمس مواجهات، ويلتقي كل منتخبين ذهابًا وإيابًا، ويتأهل الفائزون الخمسة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

موعد القرعة والقنوات الناقلة

وتنطلق القرعة عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة صباحًا بتوقيت غرينتش العالمي.

وسيتم بث حفل القرعة مباشرة على الهواء عبر قنوات ”بي. إن. سبورتس“ الرياضية، وكذلك عبر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقعي تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي.