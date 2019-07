الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

يقام ظهر اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بالقاهرة، حفل قرعة الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وذكر الموقع الرسمي لـ“كاف“ أن قرعة اليوم ستشمل تحديد مواجهات الدور الأول فقط من التصفيات، على أن يتم الكشف عن موعد قرعة دور المجموعات من التصفيات في وقت آخر.

ويشارك في الدور الأول من التصفيات منتخبات الصومال، إريتريا، جيبوتي، سيشيل، ساو تومي، تشاد، جنوب السودان، غامبيا، موريشيوس، ليبيريا، إثيوبيا، جزر القمر، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني، غينيا الاستوائية، رواندا، بوروندي، السودان، توغو، ملاوي، أنغولا، غينيا بيساو، موزمبيق، سيراليون، ناميبيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تنزانيا.

