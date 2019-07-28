طارق حامد وفرجاني ساسي يكشفان موقفيهما من الرحيل عن نادي الزمالك

كشف ثنائي خط وسط نادي الزمالك المصري الثنائي طارق حامد، وفرجاني ساسي موقفيهما بشأن رحيلهما عن خلال فترة الانتقالات الجارية.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 1-0 في ختام الدوري الممتاز بمشاركة فرجاني ساسي وطارق حامد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

وقال طارق حامد عقب الخسارة أمام الأهلي في تصريحاته للصحفيين داخل ملعب المباراة: ”أنتظر رئيس الزمالك لحسم مصيري، ولا يوجد لدي ما أقوله الآن“.

وأضاف: ”سأتحدث في الوقت المناسب.“

وذكرت تقارير صحفية أن طارق حامد اقترب من الانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي.

وشاركه الدولي التونسي فرجاني ساسي في الحديث بعد سؤاله عن مستقبله مع الفريق قائلًا: ”اسألوا أمير مرتضى“.

ورد أمير مرتضى منصور على هذه التصريحات قائلً: ”الزمالك متمسك بالثنائي ولا نية للتفريط فيهما“.

وحقق فريق الأهلي، الأحد، الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدف دون رد، في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018/2019.

بهذه النتيجة، يتصدر الأهلي المسابقة برصيد 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك، وتأهلا لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.