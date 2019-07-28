رسميًا.. إقالة خالد جلال من تدريب نادي الزمالك وعرض محمد إبراهيم للبيع (شاهد)

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة خلال جلال بعد الخسارة من الأهلي بهدف نظيف في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأعلن مرتضى منصور، بأنه سوف يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الجديد خلال أسبوع.

كما أصدر مجلس الزمالك بيانًا قال فيه إنه قرر عرض محمد ابراهيم لاعب وسط الفريق للبيع.

كان الزمالك قد خسر أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدف دون رد، في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018/2019.

وقدم الفريقان أداءً متوسطًا في الشوط الأول، ولم يهدد لاعبوه المرميين بشكل كبير.

وفي الشوط الثاني، زادت الفرص من الأهلى حتى نجح في التقدم بهدف التونسي علي معلول في الدقيقة 59 من زمن المباراة.

بعد الهدف، كثّف الزمالك ضغطه على الأهلي وشكل خطورة كبيرة وأهدر العديد من الفرص السهلة ولكن لم ينجح في التعادل.

وشهدت المباراة طرد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء، بعد أن قام بدفع حكم المباراة.

بهذه النتيجة، يتصدر الأهلي المسابقة برصيد 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك، وتأهلا لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.