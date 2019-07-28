التشكيلة الرسمية لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيلة المارد الأحمر لمواجهة الزمالك في مباراة القمة 118 التي ستجمع بينهما في الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي بعد أيام من ضمانه اللقب للمرة الـ41 في مسيرته، بعدما تغلب 3/1 على المقاولون 3/1، ليرفع رصيده إلى 77 نقط ة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الثاني.

وجاءت تشكيلة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ورمضان صبحي، وحسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

في حين جاءت تشكيلة الزمالك الذي يدربه خالد جلال كالتالي

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء، ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة، وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي، وإبراهيم حسن، وأحمد سيد زيزو، ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: عمر السعيد.