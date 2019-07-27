موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري

يلاقي نادي الأهلي منافسه الزمالك، غدًا الأحد، في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وحسم الأهلي اللقب لصالحه بعد فوزه 3/1 على المقاولون العرب، ليحقق اللقب رقم 41 في المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك، قبل مباراتهما الأحد.

وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك غدًا الأحد، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات ”أون سبورت“ و“نايل سبورت“.

يشار إلى أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي في مارس الماضي.

وفي آخر 5 مباريات بين الأهلي والزمالك في جميع المسابقات، فاز الأهلي مرتين، وفاز الزمالك مرة، وتعادلا مرتين، إحداهما في كأس السوبر المصري، حيث حسم الزمالك اللقب لصالحه بركلات الترجيح.

وتأهل الأهلي والزمالك إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، في حين تأهل بيراميدز الثالث للمشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي ”كأس الكونفدرالية“.

ولم يحقق أي مدرب أجنبي للأهلي، الفوز على الزمالك في الدوري المحلي، منذ البرتغالي مانويل جوزيه، في الدور الأول من موسم 2008/2009، بعد فوزه 1/0، ومن بعد ذلك كانت الانتصارات الحمراء فقط للمدربين المصريين.