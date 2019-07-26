أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: الصراع يشتعل على صفقة أفشة.. ومحمد إبراهيم يهدد بالشرط الجزائي

ازداد السباق اشتعالاً بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لتدعيم الصفوف في الميركاتو الصيفي لحسم الصفقات الجديدة استعداداً للموسم المقبل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة 26 يوليو 2019:

الأهلي يوقف الاحتفالات.. والزمالك يحشد القوة الضاربة

أوقف فريق الأهلي الاحتفالات بمناسبة تتويجه بلقب الدوري المصري استعداداً لمواجهة القمة ضد الزمالك المقررة يوم الأحد المقبل في ختام الدوري، وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق جاهز لخوض لقاء القمة ويغيب الرباعي كريم نيدفيد وسعد سمير والحارس شريف إكرامي ومحمد محمود للإصابة.

ورفض الأهلي فكرة تعيين حكام مصريين لإدارة لقاء القمة أمام الزمالك بعد حسم لقب الدوري كما تمسك باستقدام حكام أجانب، وخصصت إدارة الأهلي مكافآت خاصة من أجل الفوز بلقاء القمة.

وأعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك القائمة التي غادرت للإسكندرية لخوض معسكر مغلق وضمت 24 لاعباً وهم عماد السيد وعمر صلاح لحراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغني والتونسي حمدي النقاز وعبد الله جمعة للدفاع وطارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن والتونسي فرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأيمن حفني للوسط ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو والمغربي حميد أحداد وعمر السعيد للهجوم.

الصراع يشتعل صفقة أفشة

اشتعل الصراع على صفقة محمد مجدي أفشة صانع ألعاب بيراميدز بين ناديي الأهلي والزمالك.

ويسعى الأهلي لضم اللاعب في الموسم الجديد ولكن المطالب المالية لبيراميدز تبلغ 35 مليون جنيه بينما يأمل الزمالك أن يحسم الصفقة ويضم اللاعب بعدما أبدى مسؤولو بيراميدز رغبتهم في ضم إبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك.

أزمة محمد إبراهيم تتصاعد

تصاعدت أزمة محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك بعد أن أرسل الفريق الأبيض الاستغناء الخاص باللاعب لنادي مصر المقاصة.

ورفض اللاعب تنفيذ انتقاله إلى المقاصة وهدد باستخدام الشرط الجزائي في عقده البالغ نصف مليون دولار.

صفقات الزمالك تتوالى.. والأهلي يفاوض متولي

توالت صفقات نادي الزمالك بضم إسلام جابر صانع ألعاب فريق المقاصة وأيضاً محمد عبد الشافي ظهير أيسر فريق الأهلي السعودي السابق ومحمد صبحي حارس مرمى بتروجيت بخلاف ضم المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي.

وكثف الأهلي مفاوضاته مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي لضمه في الموسم المقبل بعدما عرض الثنائي أحمد حمودي وعمرو جمال بجانب 10 ملايين جنيه لضم اللاعب.

بيراميدز يتحرك لضم 4 صفقات

بدأ مسؤولو نادي بيراميدز التحرك لضم 4 صفقات في الموسم المقبل لتدعيم صفوفه بعد أن دخل في مفاوضات مع ثلاثي الزمالك إبراهيم حسن وبهاء مجدي والكونغولي كابونغو كاسونغو.

ويحاول مسؤولو بيراميدز ضم عمرو وردة صانع ألعاب باوك اليوناني لتدعيم الصفوف في الموسم المقبل.