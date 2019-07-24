أهداف مباراة الأهلي والمقاولون.. 3/0 للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم علي معلول مدافع النادي الأهلي بهدف لصالح فريقه في شباك المقاولون العرب، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة قبل الأخيرة من المسابقة المحلية.

واستغل معلول امتلاكه لكرة ارتدت من مدافعي المقاولون وانفرد بمرمى المقاولون وسدد كرة قوية.

ويحتاج الأهلي للفوز على ذئاب الجبل بأي نتيجة، من أجل التتويج ببطولة الدوري الـ41 في تاريخه، وذلك دون النظر لنتيجة مباراة القمة أمام الزمالك.

الأهلي يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.