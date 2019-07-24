محمد صلاح في زيارة غامضة إلى كينيا (صور)

تواجد النجم الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي في دولة كينيا اليوم الأربعاء، في زيارة مجهولة لم يتم الإعلان عنها مسبقًا أو الكشف عن الغرض منها.

وكشف موقع ”standardmedia“ الإنجليزي أن محمد صلاح الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 ظهر اليوم في فندق هيلتون جاردن الموجود في نيروبي.

وأظهرت الصور صلاح وهو يرتدي قبعة سوداء ونظارات شمسية داكنة مع حمله حقيبة سوداء وبجانب رجل آخر يقوم بالتقاط صور معه.

وفسرت بعض المواقع المحلية تواجد صلاح في كينيا منذ مساء الثلاثاء كترانزيت في رحلة مجهولة وغادر اليوم الأربعاء البلاد في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت كينيا، إلى سيشل لاستكمال إجازته قبل الانضمام إلى ليفربول استعدادًا للموسم الجديد، فيما لم يتم التأكد من ذلك.

وخلال تواجد صلاح في الفندق قام بالتوقيع على عدد من القبعات الخاصة بالفندق لتقديمها إلى روادها كهدايا ثم غادر الفندق متوجهًا إلى منطقة مجهولة لم يتم الكشف عنها حتى الآن.