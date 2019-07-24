موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يصطدم فريقا الزمالك والإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ27 في الدوري المصري الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نادي الزمالك بثنائية نظيفة سجلها اللاعبان عمر السعيد ويوسف أوباما.

بعد التعادل مع الجونة تجمد الفريق الأبيض في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 32 لقاء، فاز في 20 مباراة وتعادل في 9 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 62 هدفًا، واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 10 وتعادل في 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًّا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدوري بين الأهلي ”المتصدر“ والزمالك ”الثالث“.

خاض الفريقان 104 مواجهات من قبل، إذ فاز الإسماعيلي في 31 مباراة وتعادل في مثلها وفاز الزمالك في 42 لقاء.

أحرز لاعبو الإسماعيلي على مدار التاريخ 108 أهداف، واستقبلت شباكهم 121 هدفًا من لاعبي الزمالك.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناتي ”أون سبورت“، و“نايل سبورت“ ببثها الأرضي والفضائي.