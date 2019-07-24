تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

يواجه نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، في مباراة قوية، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم أمام الإسماعيلي لحصد ثلاث النقاط، منتظرًا تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب بالتعادل أو الهزيمة لحسم لقب الدوري في مباراة القمة المقرر إقامتها، الأحد المقبل.

يذكر أن الزمالك يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة.

ويشهد التشكيل عودة عبد الله جمعة بعد غيابه في المباراة الماضية أمام الجونة للإيقاف، كما يحرس عرين الزمالك عماد السيد، ويفاضل إيهاب جلال المدير الفني للزمالك بين الثنائي أيمن حفني، وأيمن مدبولي، للدفع بأحدهما في مركز الجناح الأيسر لتعويض غياب يوسف أوباما للإيقاف.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي كالآتي:

حراسة مرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء والونش وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد (زيزو) والمفاضلة بين مدبولي أو أيمن حفني.

خط الهجوم: عمر السعيد.