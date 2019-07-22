مرتضى منصور: حكم مباراة الزمالك والجونة فاسد.. والمقاولون العرب سيفوت للنادي الأهلي (فيديو)

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاعبي الجونة بعد تعادلهم مع فريقه، مساء الأحد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك والجونة بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين بالمسابقة.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: ”الحكم فاسد، كان لنا ضربتا جزاء، من الذي اختار هذا الحكم؟ لا يوجد لجنة حكام“.

وأضاف: ”هذا الحكم أفسد مباريات للزمالك من قبل، وما كل هذا الغل من لاعبي الجونة، لن أترك نادر شوقي لا بد من تطهير الوسط الرياضي من تجار المخدرات“.

وتابع: ”من ابن ياسر ريان هذا؟ أحمل المسؤولية للمنتخب بسبب إصابة محمود جنش حارس الفريق“.

وأردف: ”سيختارون حكمًا فاسدًا لمباراة الأهلي أمام المقاولون“.

استطرد: ”بعض اللاعبين لا يصلحون للعب في الزمالك وسيرحلون من الفريق، هذا قرار نهائي بخصوص بعض اللاعبين ولكن لن يتم ذكر أي أسماء أو إعلان أي شيء قبل نهاية الدوري“.

وواصل: ”سأنتظر لقاء الأهلي والمقاولون، وسأنتظر نهاية الدوري بعدها سيتم الإعلان عن الراحلين“.

وأكمل: ”لن أتحدث عن لاعبين بأعينهم ولا عن الجهاز الفني الآن. الجهاز الفني في مرحلة التقييم الآن والقرار في نهاية الدوري“.

وأشار: ”وفرنا معسكر إعداد على أعلى مستوى للفريق بناءً على طلب الجهاز، ولذلك سيتم تقييم كل شيء عقب نهاية الدوري“.

وزعم رئيس الزمالك: ”عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، سيقوم بتفويت لقاء فريقه أمام الأهلي“.

وشدد: ”المقاولون باع الهداف أحمد علي ويقولون، إن طاهر محمد طاهر لن يلعب وغيرهما من اللاعبين. أنا أقول لكم إن النحاس سيفوت اللقاء لـ الأهلي“.

الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء في لقاء قد يشهد تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري في حالة الانتصار، وذلك بعد تعثر الزمالك بالتعادل أمام الجونة.

التعادل أوصل الزمالك للنقطة 69، وانتصار الأهلي على المقاولون العرب يكتب تتويج الأحمر بلقب الدوري بشكل رسمي.

أعلى عدد من النقاط يقدر الزمالك على الوصول له الآن هو 75 نقطة، بينما انتصار الأهلي على المقاولون يوم الأربعاء المقبل يوصله للنقطة 77 ويكتب تتويجه رسميًّا بلقب الدوري.

الزمالك يحتاج للانتصار ولا غيره أمام الإسماعيلي أولًا، ثم يأمل في تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب سواء بالتعادل أو الخسارة، وقتها يكون الحسم في القمة يوم الـ28 من الشهر الجاري.