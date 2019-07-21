موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. المعارون يثيرون حيرة مسؤولي القلعة الحمراء.. والأبيض ينتظر فرمان مرتضى منصور

اشتعل سباق الدوري المصري بعد التعادل الذي حصده الزمالك مع الجونة باللحظات الأخيرة، ليقترب الأهلي بقوة من الحفاظ على اللقب، وأصبح بحاجة للفوز على المقاولون فقط لحسم التتويج.

ومازال الصراع دائرًا بقوة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على حسم الصفقات الجديدة في الموسم المقبل.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الأحد:

الزمالك ينتظر فرمان مرتضى منصور

ينتظر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال، فرمان مرتضى منصور، رئيس النادي بعد التعادل المخيب للآمال أمام الجونة بهدفين لكل منهما بالجولة قبل الأخيرة للدوري.

ومنع الجهاز الفني للزمالك التصريحات الإعلامية بعد التعادل مع الجونة، بينما تأكد غياب يوسف إبراهيم أوباما صانع الألعاب؛ بسبب الإيقاف مباراتين لطرده مباشرة في لقاء الجونة ليغيب عن لقاءي الإسماعيلي والأهلي بالدوري.

وأصبح أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، مهددًا بالغياب أيضًا عن لقاء الإسماعيلي بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

الغندور يهاجم لاعبي الجونة

شنّ خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق ومقدم برنامج ”الزمالك اليوم“ هجومًا حادًا على لاعبي الجونة بعد الأداء القتالي الذي قدموه أمام الزمالك.

وقال الغندور عبر برنامجه إن لاعبي الجونة قاتلوا لإسقاط الزمالك، وكأنهم سيحصلون على الدوري، موضحًا أن هناك رجل أعمال حفّز لاعبي الجونة بجانب وجود لاعبين معارين من الأهلي.

المعارون يثيرون الجدل في الأهلي

أثار الرباعي المعار أكرم توفيق وأحمد حمدي ومحمود الجزار وأحمد ريان الجدل في النادي الأهلي، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء دوري الجمهورية مواليد 1997.

وأصبح الأهلي مطالبًا بقيد 5 لاعبين من فريق مواليد 1997 فقط وعلى الأرجح سيتم قيد الرباعي صلاح محسن وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي.

وأصبح أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي مهددًا بالغياب عن مباراة المقاولون العرب للإصابة بجانب رمضان صبحي أيضًا الذي يعاني من الإصابة.

بيراميدز يدخل سباق متولي

دخل فريق بيراميدز سباق التعاقد مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي بعد أن كثف مفاوضاته تحسبًا لرحيل أحمد أيمن منصور وعلي جبر.

ويسعى بيراميدز لإقناع المصري بتخفيض مطالبه المالية لبيع إسلام عيسى جناح أيسر الفريق في الموسم المقبل.