الجونة يفرض التعادل على الزمالك ويقرب النادي الأهلي من لقب الدوري المصري (فيديو)

الجونة يفرض التعادل على الزمالك ويقرب النادي الأهلي من لقب الدوري المصري (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تعثر نادي الزمالك بعدما تعادل 2/2 مع منافسه الجونة، الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري (مؤجلة).

ووضع طارق حامد ناديه الزمالك في المقدمة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 63، بعد شوط أول سلبي.

لكن أحمد ياسر ريان سجل هدف التعادل للجونة في الدقيقة 78.

وانتزع محمود الشبراوي هدف التقدم للجونة في الدقيقة 88.

لكل محمود عبدالعزيز أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 90+7.

ورفع التعادل رصيد الزمالك عند 69 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث، ويتأخر بـ5 نقاط عن الأهلي، الذي يملك 74 نقطة من 32 مباراة.

في حين يملك الجونة 40 نقطة من 34 مباراة.

وفي الجولتين المقبلتين يلعب الزمالك مع الإسماعيلي ثم الأهلي، في حين يلعب الأهلي مع المقاولون العرب ثم الزمالك.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث