الجونة يفرض التعادل على الزمالك ويقرب النادي الأهلي من لقب الدوري المصري (فيديو)

تعثر نادي الزمالك بعدما تعادل 2/2 مع منافسه الجونة، الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري (مؤجلة).

ووضع طارق حامد ناديه الزمالك في المقدمة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 63، بعد شوط أول سلبي.

لكن أحمد ياسر ريان سجل هدف التعادل للجونة في الدقيقة 78.

وانتزع محمود الشبراوي هدف التقدم للجونة في الدقيقة 88.

لكل محمود عبدالعزيز أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 90+7.

ورفع التعادل رصيد الزمالك عند 69 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث، ويتأخر بـ5 نقاط عن الأهلي، الذي يملك 74 نقطة من 32 مباراة.

في حين يملك الجونة 40 نقطة من 34 مباراة.

وفي الجولتين المقبلتين يلعب الزمالك مع الإسماعيلي ثم الأهلي، في حين يلعب الأهلي مع المقاولون العرب ثم الزمالك.

الدوري المصري | الجونة 0-1 الزمالك | هدف اول لـ الزمالك طارق حامد رائع#الجونة_الزمالك https://t.co/tgIBofznV3 — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 21, 2019

الدوري المصري | الجونة 1-1 الزمالك | هدف التعادل لـ الجونة احمد ياسر ريان #الجونة_الزمالك https://t.co/yw5ceF8mUr — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 21, 2019

الدوري المصري | الجونة 2-1 الزمالك | هدف الثاني لـ الجونة محمود الشبراوي#الجونة_الزمالك https://t.co/OzX2vObaEj — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 21, 2019