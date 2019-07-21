أهداف مباراة الزمالك ضد الجونة.. 2/2 (فيديو)

سجل طارق حامد الهدف الأول، في المباراة التي تجمع نادي الزمالك، مع الجونة، في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري (مؤجلة).

وجاء هدف طارق حامد في الدقيقة 63 من المبارة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء..

وسجل أحمد ياسر ريان هدف التعادل للجونة في الدقيقة 78.

وأدرك محمود عبدالعزيز أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 90+7.

ويملك الزمالك 68 نقطة من 31 مباراة في المركز الثالث، مقابل 74 نقطة للأهلي من 32 مباراة في الصدارة، في حين يملك بيراميدز 70 نقطة من 34 مباراة في المركز الثاني.

أما الجونة فقد حصد 37 نقطة ويقبع في المركز الخامس عشر.

الدوري المصري | الجونة 0-1 الزمالك | هدف اول لـ الزمالك طارق حامد رائع#الجونة_الزمالك https://t.co/tgIBofznV3 — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 21, 2019

الدوري المصري | الجونة 1-1 الزمالك | هدف التعادل لـ الجونة احمد ياسر ريان #الجونة_الزمالك https://t.co/yw5ceF8mUr — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 21, 2019

الدوري المصري | الجونة 2-1 الزمالك | هدف الثاني لـ الجونة محمود الشبراوي#الجونة_الزمالك https://t.co/OzX2vObaEj — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 21, 2019