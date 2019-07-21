محمود عبدالمنعم كهربا يوقع لديسبورتيفو أفيس البرتغالي لمدة موسم واحد

وقع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك الذي هرب منذ أيام من صفوف فريقه، على عقود انتقاله لديسبورتيفو افيس البرتغالي، لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

ومن المنتظر أن يعلن النادي البرتغالي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد وصول البطاقة الدولية للاعب.

وأرسل مسؤولو ديسبورتيفو خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم، للحصول على البطاقة الدولية، بعد تأكدهم من صحة موقف اللاعب.

وكان كهربا قد رفض التوقيع لأحد الأندية التركية لصعف المقابل المادي، وتوجه إلى البرتغال أول أمس، وعقد جلسة مع مسؤولي النادي البرتغالي، وتوصل لاتفاق معهم على الاننقال للفريق، لموسم واحد قابل للتجديد، مع وضع شرط جزائي ٤٠٠ ألف دولار في حالة فسخ التعاقد من أحد الطرفين.

ووعد النادي البرتغالي اللاعب باستخراج بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة في المباريات في حالة رفض الاتحاد المصري منحها لهم.

يذكر أن اللاعب الدولي غادر القاهرة منذ أيام، متوجهًا إلى بيروت ومنها لتركيا، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك حسب تأكيده، بينما أعلن مسؤولو الزمالك هروبه في ظل استمرار عقده لمدة 3 سنوات أخرى، وتوعدوه بتقديم شكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وعلى صعيد آخر، تلقى أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم عرضًا من نادي وادي دجلة؛ للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وكان اللاعب قد سبق وتلقى عروضًا من بعض أندية الدوري في فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن إدارة النادي رفضت التفريط في خدماته.

ومن المقرر أن يحسم الزمالك العروض المقدمة للاعبين، بعد انتهاء مباريات الفريق في الدوري.

إعارة المغربي حميد أحداد

إلى ذلك، وافق مسؤولو نادي الزمالك على إعارة المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق، إلى الرجاء المغربي لمدة عام بداية من الموسم المقبل، بعد موافقة خالد جلال المدير الفني للفريق على رحيل المهاجم المغربي في الفترة الحالية.

وأكد مصدر بمجلس إدارة النادي الأبيض، أن اللاعب توصل لاتفاق مع الرجاء على جميع التفاصيل الخاصة بانتقاله للنادي المغربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على أن يتم حسم الصفقة بصورة نهائية، بعد انتهاء الثلاث مباريات المتبقية للفريق في الدوري.

وكان اللاعب قد انضم للزمالك في بداية الموسم الحالي قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، مما دفع النادي الأبيض للموافقة على إعارته.

وفي سياق آخر، كشف حازم إمام، ظهير الزمالك، عن سبب طلبه الرحيل عن النادي الأبيض في الفترة المقبلة، وأكد اللاعب في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أنه أخطر المسؤولين في الزمالك بتمسكه بفكرة الرحيل عن النادي في حالة عدم تعديل عقده مع القلعة البيضاء في الفترة الحالية، خاصة وأنه يحصل على مقابل مادي لا يتناسب معه بصفته قائد الفريق.

وأكد إمام، أن مسؤول النادي طالبوه بتأجيل الحديث حول ملف الرحيل لنهاية الموسم وبعد انتهاء الفريق من خوض الثلاث مباريات المتبقية أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، على أن يتم عقد جلسه معه بعدها لحسم كافة الأمور.