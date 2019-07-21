تشكيل الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري

يصطدم نادي الزمالك بنظيره الجونة، مساء اليوم الأحد، في مباراة مهمة في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة وأن الهزيمة أو التعادل يبعداه عن التتويج بالدوري.

الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، وتتبقى له مباراتان أمام الإسماعيلي والأهلي، عقب مواجهة الجونة.

وأوضحت التدريبات الختامية للزمالك التشكيل المتوقع الذي قد يبدأ به خالد جلال المدير الفني للفريق الأبيض مباراته مع الجونة.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم عودة التونسي فرجاني ساسي بعد تعافيه من الإصابة، التي لحقت به قبل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة اليوم في الدوري المصري:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود حمدي ”الونش“، محمود علاء، حمدي النقاز، بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، أحمد سيد زيزو ”محمد إبراهيم“.

خط الهجوم: عمر السعيد.

والمباراة هي الثانية للزمالك تحت قيادة لاعبه السابق ومدربه الحالي خالد جلال، والذي عاد لولاية ثانية في البيت الأبيض خلفًا لكريستيان جروس السويسري.

في المباراة الأولى لجلال تعادل الزمالك مع مضيفه حرس الحدود بهدف لمثله.