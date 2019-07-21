النادي الأهلي المصري يضغط على الجونة لمشاركة الأساسيين ضد الزمالك.. ويرفض طلب أجايي

يشعر مسؤولو النادي الأهلي بالقلق من قرار نادي الجونة بمنح الأساسيين راحة من لقاء الزمالك، والمقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم في بطولة الدوري المصري، الذي عاد بعد فترة توقف طويلة بسبب إقامة بطولة الأمم الأفريقية في مصر.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”شعر الأهلي بالقلق من تصريحات نادر شوقي، مدير الشركة المكلفة بإدارة كرة القدم في نادي الجونة، التي قال فيها إن هناك تجاهًا لعدم الدفع بالأساسيين في لقاء الزمالك في بطولة الدوري، خاصة أن الأهلي يمني نفسه بتعثر الزمالك في لقائي دجلة والإسماعيلي قبل لقاء القمة“.

وأَضاف المصدر: ”تواصل مسؤولو الأهلي مع حسام غالي، كابتن الفريق السابق ومدير الكرة الحالي في الجونة، وطالبوه بالضغط على الإدارة من أجل المشاركة بالتشكيل الأساسي في لقاء الزمالك، على أمل أن يخطف الفريق الفوز أو التعادل ويسهل مهمة القلعة الحمراء في الفوز ببطولة الدوري العام“.

ومن جانب آخر، طلب جونيور أجايي، مهاجم الأهلي، بالرحيل مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أنه مرتبط بعقد مع النادي يمتد لعدة مواسم مقبلة.

وطلب الأهلي من أجايي إحضار عرض مناسب من الناحية المالية من أجل السماح له بالرحيل بشكل نهائي، خاصة أن مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء، طلب رحيل اللاعب من أجل التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد.

ويواجه الأهلي ورطة بسبب وجود 5 لاعبين أجانب حاليًّا في الفريق وهم: جونيور أجايي وعلي معلول ووليد أزارو وجيرالدو والمالي ديانغ، وغموض موقف اتحاد الكرة من اعتبار لاعبي شمال أفريقيا ”محليين“.

ويعاني جونيور أجايي تراجعًا كبيرًا في مستواه الفني والبدني، بعد أن تعرض لإصابة قوية في بداية الموسم تسببت في غيابه عن الفريق لعدة أشهر، ولم يستطع استعادة مستواه حتى الآن.