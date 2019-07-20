عبدالله جمعة يرفض ملايين بيراميدز.. والنادي الأهلي يكشف مصير عقد محمد الشناوي

حسم عبدالله جمعة الظهير الأيسر بنادي الزمالك المصري، موقفه من العرض الذي تلقاه من أجل الانتقال لصفوف نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، والتي تبدأ في نهاية الشهر الجاري.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة ”إرم نيوز“: ”عبدالله جمعة أبلغ إدارة القلعة البيضاء أنه متمسك بالاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل، ويرفض الانتقال لصفوف بيراميدز، سواء كبيع نهائي أو إعارة“.

وتابع المصدر: ”جمعة أكد أنه لن يلعب لأي نادٍ في مصر إلا للزمالك، مهما كانت المميزات المالية التي سيحصل عليها في بيراميدز، خاصة بعد أن ارتبط بعلاقة جيدة مع جماهير النادي“.

وأردف: ”جمعة رحب بالرحيل للاحتراف في حالة تلقيه عرضًا مناسبًا، ولكن في الموسم بعد المقبل؛ لرغبته في المشاركة مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، لتحقيق هدفه بالفوز باللقب والمشاركة في كأس العالم للأندية“.

ومن جانب آخر، كشف النادي الأهلي مصير محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، وحقيقة طلب اللاعب تعديل عقده مع النادي بعد المستوى المميز الذي ظهر به في كأس الأمم الأفريقية.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”الشناوي لم يتقدم بطلب لتعديل تعاقده مع النادي، اللاعب ملتزم وأكد للإدارة أنه مستمر مع الفريق، ولو كان هناك عرض احتراف مناسب فالقرار النهائي سيكون للإدارة والجهاز الفني“.

وأضاف المصدر: ”الشناوي يحصل على مقابل مادي جيد في الأهلي وليس هناك أي نية لتعديل عقده في الوقت الحالي، كما تم رفض جميع عروض الاحتراف التي وصلت له بناء على قرار من مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق“.