مرتضى منصور رئيس الزمالك يطالب كهربا بعرض رسمي من النادي الأهلي المصري (فيديو)

طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، من محمود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب وسط الفريق الهارب إلى تركيا، إحضار عرض من الأهلي في حالة الرغبة في الانتقال للقلعة الحمراء.

وقال مرتضى في مقطع فيديو مصور: ”لو كهربا عايز يرجع الزمالك يعتذر للجهاز الفني وزملائه أولًا، لو لديه رغبة في الانتقال للأهلي يحضر عرض رسمي وسأوافق على الفور، كما أطالب محمد إبراهيم أن يركز مع الفريق ويبتعد عن سالم محمد سالم وكيل اللاعبين“.

ومن جانبه قال أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك لكهربا: ”انتهى عصر اللجوء للغرف المغلقة تطلب ملايين فيها ثم تخرج تقبل شعار النادي، لا تستعطف الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الشخص بصق في وجه الجماهير قبل ذلك، لن يتم ابتزاز النادي بورقة الأهلي“.

وعن بطولة الدوري قال مرتضى منصور: ”هناك مكافأة ضخمة للاعبي الفريق في حالة الفوز بالدوري العام، لو الفريق فاز بلقاءي الجونة والاسماعيلي اللاعيبة هتأكل النجيلة في لقاء الأهلي“.

وأضاف مرتضى ”لن يتم السماح لأي لاعب بالرحيل في حالة خسارة الدوري العام، بعد الفوز بالبطولة سنناقش عروض الاحتراف والإعارة“.

ومن جانبه قال أمير مرتضى: ”معسكر قبرص حقق أهدافه بنسبة 100% وهذا المعسكر أقوى من معسكر بداية الموسم الذي أقيم في ألمانيا، كان من الممكن أن أخوض معسكرًا سهلًا في ألمانيا أو فرنسا أو إسبانيا وأفوز بنتيجة 9 أو 11“.

وأضاف أمير ”مصير شيكابالا سيتم مناقشته مع الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، الصفقات يتم دراستها منذ عام لن نتعاقد مع لاعبين ظهروا في مقطع فيديو رقصوا كام ترقصيه هذا لا يحدث في الزمالك“.

وعن صفقة أشرف بن شرقي قال مرتضى: ”كنا نرغب في ضم اللاعب في يناير، لكن مشاركته مع الهلال ثم النادي الفرنسي أدت إلى تأجيل الصفقة لينضم اللاعب بداية من الموسم المقبل“.