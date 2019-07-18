موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. أفشة يفجر صراعًا بين الأحمر والأبيض.. وأبوريدة يتدخل لاختيار خليفة أجيري

عاد منتخب مصر من جديد إلى صدارة الأحداث بالنسبة للمتابعين، بعد أن أجريت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 ووقع الفراعنة بجوار توغو وكينيا وجزر القمر.

وودّع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية على يد جنوب أفريقيا 0/1، وهو ما وجه صدمة للجماهير المصرية المتابعة للبطولة القارية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك يوم الخميس:

أبوريدة يتدخل لاختيار خليفة أجيري

تدخل هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، لاختيار خليفة المدرب المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، الذي أُقيل من منصبه بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16.

وعقد أبوريدة جلسة ودية مع أشرف صبحي، وزير الرياضة ودعم عودة حسن شحاتة، لقيادة منتخب مصر، خاصة أنه أحد المدربين أصحاب الخبرات وأيضًا يملك تاريخًا كبيرًا وشخصية قيادية.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن خليفة أجيري خلال شهرين على أقصى تقدير، خاصة أن مشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا يبدأ يوم 11 نوفمبر المقبل.

الغردقة تستضيف حفل الأفضل في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ إقامة حفل تسليم جوائز الأفضل للاعبين في العام الجاري في الغردقة.

واتخذ ”كاف“ عدة قرارات على رأسها إقامة نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية على مباراة واحدة فاصلة، كما تم انتخاب 3 أسماء في عضوية المكتب التنفيذي، وهم الليبي عبد الحكيم الشلماني والأوغندي موسيس موجوجو ومحمد علي سمير من موريشيوس.

نقل مقر ”كاف“ يثير الجدل

أُثير جدل واسع حول نقل مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ من مصر بعد التصريحات التي أدلى بها أحمد أحمد رئيس كاف بأن مصر لا تعامل الاتحاد الأفريقي كجهة دبلوماسية، وهو ما يمثل عقبة أمام العاملين في الكاف للحصول على تأشيرات عمل.

وأكد هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي أنه لا نية لنقل مقر ”كاف“ خارج مصر، موضحًا أن الموافقة البرلمانية ستكون عاملا لحسم حصول كاف على معاملة الدبلوماسيين.

صراع بين الأهلي والزمالك بسبب أفشة

يدور صراع بين الأهلي والزمالك؛ بسبب مفاوضات محمد مجدي أفشة صانع ألعاب بيراميدز.

وتفاوض الأهلي لضم أفشة، ولكن المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر، أبدى رفضه للصفقة، كما أن الزمالك دخل بقوة منافسًا في الصفقة لحسم المفاوضات.

ديانغ ينتظم في تدريبات الأهلي.. وظهور شوبير

انتظم اللاعب المالي أليو ديانغ في تدريبات الأهلي بعد وصوله إلى مصر وتواجده في مران الفريق، بينما واصل كريم وليد نيدفيد لاعب الوسط تدريباته التأهيلية.

وظهر حارس مرمى الأهلي الأسبق، أحمد شوبير في تدريبات الفريق الأحمر، كما تواجد خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي، وخضع رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق لفحص طبي.

الزمالك يجهز ساسي لمواجهة الجونة

حضر التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك لتدريبات الفريق الأبيض بعد نهاية مشوار منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض طلب نقل لقاء الجونة للقاهرة، ولكن فريق الجونة رفض طلب النادي، كما أكد مرتضى أن فريقه جاهز لمواجهة الجونة.