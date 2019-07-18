أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021، التي ستنظمها الكاميرون، منتخب مصر في المجموعة السابعة.

وجاء منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات كينيا وتوغو وجزر القمر.

وكان منتخب مصر في التصنيف الأول مع 11 منتخبًا آخر بينهم الجزائر والمغرب وتونس.

وفيما يلي مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

الجولة الأولى: 11 نوفمبر ٢٠١٩.

الجولة الثانية: 19 نوفمبر ٢٠١٩.

الجولة الثالثة: 31 أغسطس ٢٠٢٠.

الجولة الرابعة: 8 سبتمبر ٢٠٢٠.

الجولة الخامسة: من 5 لـ13 أكتوبر ٢٠٢٠.

الجولة السادسة: 9 لـ17 نوفمبر ٢٠٢٠.

يشار إلى أن منتخب مصر ودّع كأس الأمم الأفريقية 2019، من دور الـ16، بعد الخسارة 0/1 أمام جنوب أفريقيا، رغم أن رفاق محمد صلاح حققوا العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بتحقيق 9 نقاط كاملة.

ومنتخب مصر هو الأكثر حصولًا على كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، آخرها العام 2010.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الجمعة، المباراة النهائية للنسخة الحالية لكأس الأمم الأفريقية 2019، بمواجهة الجزائر مع السنغال.