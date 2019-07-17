نادي الزمالك يبدأ أول تحرك ضد كهربا

بدأ نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور أول تحرك رسمي ضد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب وسط الفريق بسب انقطاعه عن التدريبات منذ ما يزيد عن شهر والتفاوض مع نادٍ في تركيا دون موافقة ناديه.

حيث أرسل الزمالك شكوى رسمية ضد كهربا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ظهر اليوم الأربعاء، من أجل حفظ حقوق النادي، في حالة انتقال اللاعب لأي نادٍ آخر سواء داخل أو خارج مصر.

وطلب الزمالك من اتحاد الكرة عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب لأي نادٍ خارجي يطلب الحصول عليها ، خاصة أن عقد كهربا ممتد مع الزمالك ولا يحق له الانتقال لأي نادٍ دون موافقة ناديه.

ويجهز الزمالك شكوى أخرى ضد اللاعب من أجل إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ والمحكمة الرياضية، في حالة إعلان اللاعب التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد كهربا حاليًا في تركيا من أجل إتمام الانتقال لنادي دينيزلي سبور، على أن يضع شرطًا جزائيًا في عقده يتيح له الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.