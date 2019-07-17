مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب ”قنبلة“ كان يستهدفه الأهلي.. و“فخر العرب“ الحقيقي سيرفع كأس أمم أفريقيا (فيديو)

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إتمام تعاقده مع صفقة جديدة كان يستهدف غريمه الأهلي ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء: ”لقد تعاقدنا مع صفقة جديدة كان يركض الأهلي خلفها لضمها، في الوقت الحالي، وأطالب جماهير الناديين بأن يباركوا لي على ضمه“.

ورفض رئيس الزمالك الحديث عن أي تفاصيل بخصوص الصفقة، مشددًا: ”اللاعب قنبلة ولكن لن أعلن عنها إلا بعد انتهاء الدوري“.

وكان نادي الزمالك أعلن، يوم الثلاثاء، التعاقد رسميًا مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة، تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار رئيس الزمالك في حديثه عن صفقتهم الجديدة بن شرقي، إلى أنه سيعقد مؤتمر تقديمه عقب انتهاء مباريات الفريق ببطولة الدوري، حيث يتبقى لهم 3 مباريات بموسم 2018/2019.

وتطرق رئيس الزمالك في حديثه لدعم منتخبي تونس والجزائر بمباراتيهما المقبلتين في النسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا، مضيفًا: ”لا علاقة لي بليفربول أو روما.. من يرفع الكأس ويُسعد الملايين من شعبه هو فخر العرب الحقيقي، وإذا فازت الجزائر سيكون رياض محرز هو فخر العرب، حيث شاهدت له هدفًا عالميًا سبق أن سجل مثله مصطفى فتحي وباسم مرسي وشيكابالا“.

وأتم رئيس الزمالك حديثه بالإشارة إلى أنه اجتمع مع خالد جلال المدير الفني لفريقه للاطلاع على الصفقات التي يريدها واللاعبين الذين لا يريدهم للموسم المقبل، مضيفًا: ”مستقبل شيكابالا عند ربنا وبين يدي خالد جلال“.