موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. عودة حسن شحاتة تثير الجدل.. والأبيض يستعد لصفقة تبادلية في المغرب

أسدل الستار على يوم حافل في الكرة المصرية شهد بعض الأحداث والكواليس المهمة، خاصة في ملف الصفقات الجديدة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وترددت أنباء على مدار الساعات الماضية حول اقتراب المعلم حسن شحاتة من العودة لقيادة منتخب مصر من جديد في المرحلة الجديدة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019.

عودة المعلم تثير الجدل

أثارت أنباء عودة حسن شحاتة جدلًا واسعًا بعدما تردد أنه عقد جلسة مع أشرف صبحي وزير الرياضة.

وأبدت بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا عارمًا حول عودة المعلم، بينما نفت مصادر داخل وزارة الرياضة لـ“إرم نيوز“ وجود اتفاق بعودة حسن شحاتة لقيادة المنتخب المصري.

صفقة تبادلية منتظرة للزمالك

توصل نادي الزمالك لاتفاق شبه نهائي لحسم صفقة تبادلية مع نادي الوداد المغربي في الموسم المقبل بضم إسماعيل الحداد مقابل المغربي حميد أحداد.

وأعلن الزمالك ضم أشرف بن شرقي، مهاجم الهلال السعودي، لمدة 3 مواسم مقبلة، بينما أكد خالد جلال المدير الفني للزمالك، أنه لا صحة لما تردد حول رحيل أي لاعب في الموسم المقبل.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل إسلام جمال مدافع الفريق نهائيًا لنادي الاتحاد السكندري وإعارة أحمد رفعت والإيفواري رزاق سيسيه لزعيم الثغر وإعارة الثنائي عماد فتحي ومحمد أشرف روقة لسموحة بينما ترددت أنباء حول اقتراب كريم بامبو من الرحيل للزمالك قادماً من الإسماعيلي.

وترددت أنباء عن تعثر انتقال محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق الهارب إلى دينزلي سبور التركي بسبب المطالب المالية لكهربا.

الأهلي يطارد ميلوكا

كثف الأهلي مفاوضاته لضم جاكسون ميلوكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي في الموسم المقبل بناء على ترشيح لجنة التخطيط بالنادي.

ويحسم مسؤولو الأهلي ملامح القائمة الأفريقية في المرحلة المقبلة بعد عودة بعثة الفريق من إسبانيا عقب خوض مباريات ودية استعدادًا لاستئناف الدوري.

بيراميدز يبحث عن حسم صفقة طاهر

يبحث فريق بيراميدز عن حسم صفقة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون، كما دخل في مفاوضات مع إسلام عيسى جناح أيسر فريق المصري.

ويسعى بيراميدز لضم أحمد سامي مدافع طلائع الجيش أيضًا لتدعيم صفوفه.