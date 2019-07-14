أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: علي جبر على أعتاب القلعة الحمراء.. والأبيض يحسم صفقاته الجديدة

اشتعل الصراع بين ناديي الأهلي والزمالك على تدعيم الصفوف في الموسم الجديد، مع اقتراب حسم لقب الدوري المصري في المرحلة القادمة، خاصة أن الفريقين أمامها 3 مباريات مميزة.

ومازال الجدل دائرًا حول خليفة المدرب المكسيكي، خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي رحل عن منصبه بعد الخروج المرير من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر من دور الستة عشر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك يوم الأحد:

جبر على أعتاب الأهلي

اقترب علي جبر، مدافع فريق بيراميدز من الرحيل إلى النادي الأهلي بعد مفاوضات مكثفة دارت خلال الأيام الماضية.

ووافق نادي بيراميدز على رحيل علي جبر مقابل 20 مليون جنيه وإعارة لاعبين من الأهلي، هما إسلام محارب وحسين السيد أو أحمد حمدي.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، خاصة أن الفريق الأحمر استطاع ضم المالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر وجدد إعارة رمضان صبحي صانع ألعاب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.

الزمالك يقترب من حسم صفقاته

اقترب نادي الزمالك من حسم صفقاته الجديدة بعد أن أعلن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء الاقتراب من حسم التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي.

ونجح الزمالك في التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز لانضمام عبدالله بكري أو أحمد أيمن منصور؛ لتدعيم خط الدفاع ومازالت المفاوضات تجري بخصوص انضمام عبدالله السعيد أو محمد مجدي أفشة.

ويسعى الزمالك لحسم صفقة جديدة على صعيد الهجوم من خلال التفاوض مع الغاني جون أنطوي، مهاجم مصر المقاصة، الذي اقترب من الانضمام للفريق مقابل محمود عبدالرازق شيكابالا، وربما تشمل الصفقة إعارة باسم مرسي.

صراع ثلاثي على قيادة منتخب مصر

يدور صراع ثلاثي على قيادة منتخب مصر خلفًا للمدرب المكسيكي أجيري، خاصة أن الفراعنة لديهم ارتباطات دولية في شهر سبتمبر المقبل.

ويفاضل مسؤولو اتحاد الكرة بين الثلاثي حسام البدري وحسام حسن وإيهاب جلال، لتولي قيادة منتخب مصر في المرحلة القادمة خلفًا للمدرب أجيري.

بيراميدز يحسم أولى صفقاته

حسم نادي بيراميدز أولى صفقاته الجديدة بعد رحيل تركي آل الشيخ، مالك النادي السابق وانتقال الاستحواذ على الملكية لرجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.

وضم بيراميدز أحمد علي الذي أنهى عقده مع المقاولون العرب، مستخدمًا الشرط الجزائي، كما اقترب الفريق من ضم أحمد سامي مدافع الطلائع.