نادي الزمالك ينجح في الحصول على توقيع كريم بامبو

حسم نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، صفقة جديدة تنضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الجانب الهجومي في الفريق.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“، إن مرتضى نجح في الحصول على توقيع كريم بامبو، لاعب وسط نادي الإسماعيلي، لينتقل للفريق في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الحالي.

وأَضاف المصدر أن مسئولي الزمالك عقدوا جلسة مع اللاعب خلال الساعات الماضية، وحصلوا على توقيعه، خاصة بعد أن فقد اللاعب الأمل في العودة للأهلي، بعد أن تراجع النادي الأحمر عن ضمه بعد تجديد إعارة رمضان صبحي.

وأوضح المصدر أنه سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، وطلب الزمالك من اللاعب استرداد العقود التي وقعها للأهلي حتى لا يستخدمها مسئولو النادي الأحمر ضده بعد انتقاله رسميًا للقلعة البيضاء.

وينتهي تعاقد بامبو مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري وكان هناك مفاوضات من الدراويش لتجديد عقد اللاعب.

كان كريم بامبو لاعبًا في صفوف الأهلي حتى يناير 2016 قبل الانضمام إلى الإسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

ولعب بامبو 97 مباراة في الدوري المصري وسجل 20 هدفًا وصنع 9 آخرين.

وخاض بامبو هذا الموسم 36 مباراة مع الإسماعيلي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 9 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

وكانت آخر أهداف بامبو يوم 22 مايو في شباك الأهلي ضمن منافسات الدوري في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.