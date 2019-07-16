نادي الزمالك يعلن رسميًا تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي لمدة 3 سنوات

أعلن نادي الزمالك رسميًا تعاقده مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من الهلال السعودي، والذي انتهت إعارته لفريق لانس الفرنسي.

ولد بن شرقي بمدينة ”تازة“ المغربية ويبلغ من العمر 24 عامًا، حيث إنه من مواليد 24 سبتمبر 1994، بدأ مسيرته مع نادي المغرب الفاسي من 2014 وحتى 2016 التي شهدت انتقاله إلى نادي الوداد ثم قضى معه موسمين، لينتقل إلى نادي الهلال السعودي في عقد يمتد لعام 2020 تخلله إعارة إلى لانس الفرنسي.

وأظهر بن شرقي مع المغرب الفاسي أنه يتمتع بموهبة وقدرات تمكنه من الانتقال إلى نادٍ أكبر من المغرب الفاسي على الرغم من تسجيله مع ناديه ثلاثة أهداف، وصناعته مثلها في 28 مباراة، وبالفعل تصارع الثنائي الكبير، الرجاء والوداد البيضاوي على ضمه لينجح الأخير في التعاقد معه .

الزمالك يتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد! ????????????⚽ pic.twitter.com/SrNJnnL7M7 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 16, 2019

تعثر بن شرقي في بدايته مع الوداد ونال انتقادات لاذعة ووصف بـ ”الصفقة الفاشلة“، إلا أن اللاعب عبر عن نفسه وقدم عودة ”ريمونتادا“ في أدائه الذي تحول من مثير للسخرية إلى الإعجاب ليصبح من أهم نجوم ولاعبي فريقه، ويساهم في فوز الوداد ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2017 وينهي الموسم بشكل إجمالي مسجلًا 8 أهداف بالإضافة إلى 7 أهداف أخرى صنعها في 28 مباراة.

أعلن نادي الهلال السعودي في 22 يناير 2018 التعاقد مع أشرف بنشرقي لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، وجاءت بداية اللاعب مقبولة على عكس بدايته مع الوداد ولكنه رويدًا رويدًا أصبح خارج الحسابات لتتم إعارته في نهاية الموسم إلى نادي ”لانس“ الفرنسي بعدما خاص 13 مباراة فقط مع الزعيم سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.

وفي لانس لعب بن شرقي 24 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا وتنتهي الإعارة دون التجديد.

ودوليًا، في 11 نوفمبر 2017، شارك أشرف لأول مرة مع المنتخب الأول، حيث دخل كبديل للمهاجم خالد بوطيب مهاجم الزمالك الحالي، ثم شارك في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في روسيا في مواجهة ساحل العاج في أبيدجان وتأهل منتخب بلاده حينها إلى كأس العالم بعدما فاز 0–2، شارك أيضًا في بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018 بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الأولمبي المغربي في 6 مباريات أحرز خلالها 4 أهداف.