موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. حقيقة انتقال نجم الجزائر للقلعة الحمراء.. وتفاصيل الصفقة التبادلية بين الأبيض وبيراميدز

مازال السباق مشتعلًا بين ناديي الأهلي والزمالك؛ من أجل تدعيم الصفوف في الموسم المقبل، بعد أن نجحت القلعة الحمراء في تدعيم صفوفه بضم المالي أليو ديانغ نجم وسط مولودية الجزائر، وجددت إعارة رمضان صبحي، بينما يتحرك مسؤولو القلعة البيضاء من أجل ضم بعض اللاعبين.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الاثنين:

حقيقة انتقال نجم الجزائر للنادي الأهلي

ترددت أنباء في الساعات الماضية حول اهتمام النادي الأهلي المصري بضم الجزائري يوسف بلايلي جناح أيسر فريق الترجي التونسي لضمه في الموسم المقبل.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“، إنه لم يحدث أي اتصال رسمي بخصوص ضم بلايلي في الموسم المقبل، موضحًا أن بلايلي نجم كبير ويتمناه أي فريق.

وأكدت مصادر داخل بعثة منتخب الجزائر الذي يستعد لخوض نهائي أمم أفريقيا يوم الجمعة المقبل، أن المدرب جمال بلماضي يمنع تمامًا وجود أي وكلاء في فندق الإقامة وعزل اللاعبين تمامًا عن الانتقالات القادمة.

وترددت أنباء عن رغبة أندية قطرية في ضم بلايلي على رأسها السد والدحيل، ولكن إدارة الترجي التونسي لم تعلن بشكل رسمي وجود عروض رسمية لبيع اللاعب.

ويسعى الأهلي للتخلص من أحد لاعبيه الأجانب في الموسم الجديد، بعد ضم المالي أليو ديانغ من مولودية الجزائر، وتتردد أنباء قوية عن إعارة اللاعب الأنغولي جيرالدو دا كوستا.

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

تدور مفاوضات بين إدارتي ناديي الزمالك وبيراميدز لعقد صفقة تبادلية في الموسم المقبل.

وأكدت مصادر مسؤولة في الناديين لشبكة ”إرم نيوز“، أن الزمالك أبدى رغبته في ضم 4 لاعبين من بيراميدز على رأسهم نبيل عماد دونغا وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبدالله السعيد أو محمد مجدي أفشة، بينما يسعى مسؤولو بيراميدز لضم بهاء مجدي وحازم إمام ومحمد إبراهيم أو إبراهيم حسن.

أزمة اتحاد الكرة تهدد خليفة أجيري

مازال منتخب مصر ينتظر تحديد الجهاز الفني الجديد خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، ولكن أزمة استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة تهدد تمامًا فكرة اختيار الجهاز الجديد.

وتتجه النية لمنح الفرصة لجهاز فني وطني بشكل مؤقت، دون توقيع عقود نظرًا لعدم قانونية توقيع عقود من جانب العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، كما أن الصدام مازال قائمًا بين ثروت سويلم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يسعى لتعيين لجنة مؤقتة بعد مرور 3 شهور على استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة.

مجاهد يصدر بيانًا عن أزمة إحدى المتطوعات

أصدر أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة المستقيل من منصبه، وأحد أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا، حول واقعة اعتدائه بالضرب والسب على إحدى المتطوعات باستاد القاهرة على هامش لقاء نيجيريا والجزائر بدور الأربعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد مجاهد عبر بيانه أن الأمر كان مجرد حديث قصير مع بعض المتطوعين والمتطوعات حول بعض الضوابط لدخول ضيوف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منهم النجم السنغالي خاليلو فاديجا، وبعض الشخصيات من الاتحادات الأفريقية مثل مندوبة الاتحاد التونسي، ومطالبته للمتطوعين بتسهيل دخول كل من يحمل تصريحًا وتذكرة خاصة بالمقصورة.

وأكد أنه لم يوجه لتلك المتطوعة أي سباب، كما لم يعتد عليها بالضرب على الإطلاق، بل كانت تتحدث بصوت مرتفع وتؤكد معاملة شخصيات عديدة بالمقصورة لها بشكل غير لائق.

المقاولون يجدد عقد طاهر.. وأزمة أحمد علي تتصاعد

جدد نادي المقاولون العرب عقد لاعبه طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق والمنتخب الأولمبي لمدة موسمين قادمين.

وتصاعدت أزمة انتقال أحمد علي مهاجم المقاولون لنادي بيراميدز، بعدما استغل الشرط الجزائي في عقده، وشن محسن صلاح رئيس نادي المقاولون هجومًا حادًا على إدارة بيراميدز واتهمها بالقرصنة.

الإسماعيلي يضم شيلونغو.. وبامبو على أعتاب سموحة

أعلن النادي الإسماعيلي التعاقد نهائيًا مع بينامين شيلونغو، مهاجم نادي سموحة لمدة 3 مواسم، كما تم الاستغناء عن الكاميروني كريستوفر ميندونجا، واستقر الإسماعيلي على التقدم بشكوى رسمية ضد التونسي لسعد الجزيري مهاجم الفريق الهارب والذي وقع لنادي التقدم السعودي.

واقترب كريم بامبو من الرحيل إلى نادي سموحة مع اقتراب عقده من الانتهاء مع فريقه الإسماعيلي، ويتبقى له لقاء وحيد ضد الزمالك يوم 24 يوليو الجاري بالدوري.