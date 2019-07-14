رسميًا.. بيراميدز يتعاقد مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب

نجح نادي بيراميدز برئاسة حسام البدري، في التعاقد رسميًا مع أحمد علي، مهاجم نادي المقاولون العرب، ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ووقع أحمد علي، على عقود الانتقال لبيراميدز، باستخدام الشرط الجزائي في عقده مع المقاولون العرب، خاصة أنه يرغب في الانتقال لبيراميدز من أجل المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية.

وتلقى أحمد علي أكثر من عرض محلي في الفترة الأخيرة، لكنه أبلغ إدارة المقاولون العرب برفضها جميعها، قبل أن يوافق على عرض بيراميدز دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويتبع بيراميدز سياسة جديدة حاليًا في التعاقدات بعد رحيل تركي آل شيخ، حيث تراجع عن دفع مبالغ كبيرة في الصفقات، واستغني عن أكثر من لاعب؛ بسبب المقابل المادي الكبير الذي يحصلون عليه.