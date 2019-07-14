النادي الأهلي المصري يقترب من ضم علي جبر بصفقة تبادلية مع بيراميدز

اقترب النادي الأهلي المصري من التعاقد مع علي جبر مدافع فريق بيراميدز، مقابل مبلغ مالي، بجانب إعارة الثنائي حسين السيد وإسلام محارب لمدة موسم واحد لبيراميدز.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ إن الطرفين توصلا لاتفاق على ذلك، ومن المنتظر أن يعلن الأحمر عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني للأهلي، كان قد طلب التعاقد مع جبر؛ لتدعيم صفوف الدفاع، وهو ما وافقت عليه لجنة التخطيط، وأوصت بإنهاء الصفقة، ونجح أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في الحصول على توقيع اللاعب، والوصول لاتفاق مع إدارة بيراميدز.

ومن جهة أخرى استقر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة ثروت سويلم، على السماح بقيد 25 لاعبًا بقوائم الأندية في الموسم الجديد 2019/2020، إلى جانب 5 لاعبين تحت السن، بشرط أن يكون اللاعبون الخمسة مصريين.

كما استقر مسؤولو اتحاد الكرة بشكل نهائي على إلغاء مسابقتي مواليد 97 و98، بعد جلسة عقدها القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ومحمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، تم خلالها الاتفاق على إلغاء المسابقتين والاكتفاء بمسابقة مواليد 99.

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، خطابات للأندية للإفادة بالقرارات الجديدة.