موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. الأحمر يغري الإسماعيلي لضم صفقتين.. والأبيض يحاول ترضية طارق حامد

يسابق مسؤولو النادي الأهلي المصري الزمن، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، خاصة أن إدارة النادي تحركت بالفعل، وضمت المالي آليو ديانغ، لاعب وسط فريق مولودية الجزائر، وجددت إعارة رمضان صبحي صانع ألعاب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.

وما زال طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، يتصدر المشهد في القلعة البيضاء، بعدما ترددت أنباء قوية عن اقترابه من الرحيل لنادي الاتحاد السعودي مقابل 4 ملايين دولار.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك، يوم السبت:

الأهلي يغري الإسماعيلي

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع إدارة النادي الإسماعيلي، من أجل ضم الثنائي باهر المحمدي ومحمود متولي في الموسم المقبل.

ويسعى مسؤولو الأهلي لإقناع الإسماعيلي لبيع الثنائي، من أجل تدعيم خط الدفاع، وعرض الأهلي صفقات تبادلية على إدارة القلعة الصفراء بانتقال أحمد علاء وباسم علي، وأيضًا إمكانية إعارة عمرو جمال، لمدة موسم من أجل ضم ثنائي القلعة الصفراء.

الزمالك يحاول ترضية طارق حامد

مازال الغموض يحيط بمستقبل طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأبيض، بعد أن تلقى عرضًا من نادي الاتحاد السعودي مقابل 4 ملايين دولار.

وأكد أحمد يحيى، مدير أعمال اللاعب لـ“ إرم نيوز“، أن المفاوضات مازالت دائرة بخصوص انتقال طارق حامد للاتحاد السعودي، ولا صحة لما تردد حول حسم الصفقة.

وقال خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق والمقرب من رئيس النادي، إن طارق حامد سيكون ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، وسيتم ترضيته ماليًا.

بيراميدز يفاوض ثنائي المقاولون

دخل مسؤولو نادي بيراميدز في مفاوضات مع إدارة المقاولون العرب، من أجل الفوز بخدمات الثنائي أحمد علي كامل هداف الدوري وطاهر محمد طاهر، صانع ألعاب الفريق.

ويسعى بيراميدز لضم ثنائي المقاولون، لتعويض رحيل الثنائي السوري عمر خريبين والبرازيلي ماركوس كينو.

ويفاوض بيراميدز أيضًا مدافع الطلائع أحمد سامي للحصول على خدماته في الموسم الجديد.

لجنة مؤقتة لاتحاد الكرة تنتظر فرمان ”فيفا“

وضع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، تشكيلًا للجنة خماسية مؤقتة تدير اتحاد الكرة بقيادة طاهر أبوزيد، ومعه جمال علام ومحمود الشامي، وشريف حبيب وأيمن يونس.

وينتظر وزير الرياضة موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ على تعيين لجنة مؤقتة من خلال مخرج قانوني بإرسال خطاب من المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ثروت سويلم يطلب خلاله تشكيل لجنة بعد استقالة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة.

محمد إبراهيم يطلب مغادرة نادي الزمالك

طلب محمد إبراهيم، قائد ولاعب وسط فريق الزمالك، مغادرة ناديه بعدما تلقى عرضًا من أحد الأندية الإماراتية لشراء عقده بدفع الشرط الجزائي الذي يبلغ نصف مليون دولار.

ويسعى إبراهيم للرحيل عن الزمالك بعد نهاية مباريات الدوري بنهاية الشهر الجاري، خاصة أن إدارة النادي لا ترغب في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2020.