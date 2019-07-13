النادي الأهلي المصري يكشف موعد تحركه لضم كهربا

كشف النادي الأهلي المصري، موقفه من التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط منافسه الزمالك، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اقتراب رحيله للدوري التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”الأهلي يتابع الخطوات التي يتخذها كهربا من أجل الرحيل عن الزمالك، بسبب عدم قانونية العقد الذي يمتلكه مسؤولو القلعة البيضاء، لكن لن يظهر في الصورة بشكل رسمي حتى لا توقع عقوبات على النادي من اتحاد الكرة والاتحاد الدولي ”فيفا“.

وأَضاف المصدر: ”الأهلي لم يتواصل مع كهربا بشكل رسمي حتى الآن، لكن هناك رغبة قوية جدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل بعد أن ينتقل للدوري التركي لمدة 6 أشهر، حيث ينتظر الأهلي أن يحصل اللاعب على حكم من الفيفا بعدم قانونية عقده مع الزمالك أو أن يحصل على بطاقة مؤقتة لينضم للفريق بعد أن يقضي فترة انتقالات خارج الدوري المصري“.

وتابع: ”الفيفا يمنع أي لاعب يطالب بفسخ تعاقده مع ناديه، من إصدار بطاقة مؤقتة له للانتقال لأي نادٍ في الدوري المحلي، إذ لا بد أن يكون انتقاله لناد خارجي وتمر فترة قيد على الأقل حتى يستطيع أن يعود للعب محليًا في أي نادٍ آخر“.

وأردف المصدر: ”الأهلي يقدر ما يفعله كهربا حاليًا من أجل الانضمام للقلعة الحمراء، والإدارة ستحقق حلمه بالعودة لناديه لكن تختار الوقت المناسب حتى لا يتعرض النادي لعقوبات كبيرة“.

وأنهى كهربا مفاوضاته مع نادي دنيزلي سبور الصاعد حديثًا للدوري التركي الممتاز، لينضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع وجود بند بإمكانية فسخ التعاقد في حالة دفع شرط جزائي يتم تحديده بين الطرفين.