مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“: سأوقف كهربا مدى الحياة

أبدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، استياءه الشديد من محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول، الذي سافر إلى تركيا، خلال الساعات الماضية، للانتقال إلى أحد الأندية هناك.

وقال مرتضى في تصريح خاص لشبكة ”إرم نيوز“: ”سأجعل من كهربا عبرة لكل لاعب يفكر ألا يلتزم بتعاقده مع النادي، الزمالك كبير جدًا وهو من صنع اسمه وجعل له سعرًا والسبب في تهافت الأندية عليه“.

وأضاف: ”كهربا لن يستطع الانتقال لأي نادٍ إلا بموافقة الزمالك، وبعد هذا التصرف لن أجعله يلمس الكرة سواء في النادي أو في أي فريق آخر، سأوقفه مدى الحياة“.

وتابع رئيس الزمالك: ”عقد كهربا معنا سليم 100%، وينتهي بنهاية موسم 2022، وسنجهز ملفًا كاملًا عن الأزمة ونرسله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية للحصول على حقنا وإيقافه“.

يذكر أن كهربا انقطع عن تدريبات الزمالك طوال الفترة الماضية، عقب انتهاء مباريات الفريق الأول ببطولة الكونفدرالية، ونشر صورة له أثناء تواجده على متن طائرة، وتمنى التوفيق لنفسه، ما يؤكد أنه استقر على وجهته المقبلة في تركيا.

وذكرت صحيفة ”akishaber“ التركية؛ أن نادي دنيزلي سبور يريد التعاقد مع كهربا، بعد الصعود للدوري الممتاز.