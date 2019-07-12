أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: هروب كهربا وتمرد عواد.. وصفقة بيضاء على رادار القلعة الحمراء

اشتعلت الأحداث على صعيد الكرة المصرية في ظل صراع مثير بين الأهلي والزمالك على تدعيم الصفوف في الموسم المقبل.

ويبحث الأهلي عن تدعيم صفوفه بعد ضم المالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر وتجديد إعارة رمضان صبحي صانع ألعاب فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي بينما يبقى الزمالك مشغولاً بأزمة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك اليوم الجمعة 12 يوليو 2019:

هروب كهربا يشعل أجواء الزمالك

اشتعلت أجواء الزمالك بعد هروب محمود عبد المنعم كهربا جناح أيسر الفريق الأبيض إلى تركيا اليوم الجمعة والرسالة التي وجهها اللاعب في الساعات الماضية إلى جماهير النادي بأنهم من صنعوا اسمه مؤكداً أن النادي ملك لجماهيره.

وذكرت تقارير تركية أن كهربا على أعتاب الرحيل إلى نادي دينزلي سبور التركي كما أشارت تقارير أخرى إلى اهتمام فريقي قاسم باشا وبشكتاش بضم اللاعب.

وقال نصر عزام محامي الزمالك في قضايا دولية سابقة لـ“إرم نيوز“ إن موقف اللاعب غير قانوني على الإطلاق، مؤكدًا أن كهربا لاعب مرتبط بعقد رسمي مع الزمالك وأخل بالعقد وبالتالي فإنه سيتم تغريمه ماليًا بجانب إيقافه لمدة لن تقل عن 4 أشهر.

تمرد عواد يفجر أزمة في الإسماعيلي

أعلن محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي التمرد في وجه إدارة ناديه وخرج بتغريدات عبر حسابه بموقع ”تويتر“ أعلن خلالها رغبته في الرحيل ومغادرة النادي.

واتهم عواد مدير الكرة صبري المنياوي بعدم الاحترافية مؤكداً أنه طلب منه إيجاد عرض للموافقة على رحيله ولكنه عندما أحضر عرضًا قيمته 3.5 مليون دولار للنادي الإدارة ماطلت في الرد ما أفسد المفاوضات.

وطلب عواد الرحيل لنادي الزمالك ولكن إدارة الإسماعيلي قدمت مطالب ضخمة بالحصول على 6 ملايين دولار مع انضمام 3 لاعبين من بينهم أحمد موسى كابوريا.

أزمة جديدة تحاصر صفقة جبر في الأهلي

أصبحت صفقة انتقال علي جبر مدافع بيراميدز إلى النادي الأهلي مهددة بأزمة جديدة.

وأبدى مسؤولو الأهلي اعتراضهم على التعاون مع الإنجليزي كريستيان إيميل مدير أعمال علي جبر والذي وقف حجر عثرة في مفاوضات انضمام أحمد حجازي مدافع وست بروميتش للأهلي.

صفقة بيضاء على رادار الأهلي

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل في صيف 2020.

وأجرى مسؤولو الأهلي مفاوضات مكثفة مع اللاعب من أجل إقناعه بارتداء القميص الأحمر في الموسم المقبل كما تلقى محمد إبراهيم عدة عروض شفوية من أندية مصرية بجانب فريق إماراتي.

وردة مرفوض في بيراميدز

رفض أحمد حسن المشرف على فريق بيراميدز فكرة التعاقد مع عمرو وردة صانع ألعاب باوك اليوناني على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

وهدد حسن بتقديم استقالته من منصبه في بيراميدز حال التعاقد مع عمرو وردة خلال الموسم المقبل.

الزمالك يستعيد مصطفى فتحي

استعاد فريق الزمالك خدمات لاعبه مصطفى فتحي بعد غياب طويل بسبب الإصابة ورحلة علاج في ألمانيا.

وفاز الزمالك على حساب أمونيا القبرصي في آخر تجاربه الودية في معسكر قبرص بهدف نظيف سجله أيمن حفني، وأشاد خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك بمعسكر قبرص مؤكداً أن الفريق سيسعى للفوز في مبارياته الثلاث القادمة بالدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.