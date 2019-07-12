رسميًا.. محمد عواد يطلب الرحيل عن الإسماعيلي (صور)

أعلن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي المصري رغبته في الرحيل بشكل رسمي عبر عدة تغريدات نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عواد اليوم الجمعة، عبر تويتر: ”حرصًا منّي على خروج صورة النادي رائعة أمام الجميع.. أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة على العرض والسماح لي بخوض تجربة جديدة، كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير وأتمنى عودة الفريق لمكانته الطبيعية“.

وأضاف حارس الإسماعيلي: ”أبلغت رغبتي للنادي وهي خوض تجربة جديدة وكان رد مدير الكرة (هات عرض)، وكان يوجد عرض من قبل بقيمة ٣ ونص مليون دولار وأبلغت النادي بهذا العرض ولم يقم أحد بالرد عليه، وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة أخرى مع النادي الإسماعيلي، حاولت التواصل مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي“.

وهاجم حارس الوحدة السعودي السابق مدير الكرة صبري المنياوي قائلًا: ”تحدثت مع مدير الكرة وأبلغته رغبتي في الرحيل، فرد علي (هات عرض) والآن يوجد عرض جيد، وانقطاعي عن التدريب، لأن الموسم الماضي لم ينتهِ وطلبت أكثر من مرة إجازة، وكان في نوع من التعنت معي، وإصرار على وجودي قبل بداية الموسم الجديد بأكثر من ٣ أشهر وعدم التعامل معي باحترافية“.

وطلب نادي الزمالك الحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي في الموسم المقبل.

حرصاً مني علي خروج صورة النادي امام الجميع ان تكون رائعة … اتمنى من مجلس الإدارة الموافقة علي العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير واتمنى عودة الفريق لمكانته الطيبعية — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) July 12, 2019

بلغت رغبتي للنادي وهي خوض تجربة جديدة وكان رد مدير الكرة ”هات عرض “ وكان يوجد عرض من قبل بقيمة ٣ونص مليون دولار و ابلغت النادي بهذا العرض ولم يقم احد بالرد عليه وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة اخري مع النادى الاسماعيلى ، حاولت التواصل مع المهندس ابراهيم — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) July 12, 2019