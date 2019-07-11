أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك: علي جبر على أعتاب القلعة الحمراء.. وأزمة طارق حامد تتصاعد

شهد يوم الخميس العديد من الأحداث والأمور المهمة على صعيد الكرة المصرية على رأسها اشتعال الميركاتو الصيفي بين ناديي الأهلي والزمالك؛ لتدعيم الصفوف بصفقات مميزة خلال الموسم المقبل.

ومازال المنتخب المصري يبحث عن خطوات تصحيح المسار بعد الخروج المبكر والمرير على يد منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور الستة عشر للبطولة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الخميس:

علي جبر يقترب من الأهلي

اقترب علي جبر، مدافع فريق بيراميدز من الانتقال للنادي الأهلي في الموسم المقبل بعد اتصالات مكثفة بين الناديين خلال الساعات الماضية.

وطلب مسؤولو نادي بيراميدز ضم لاعب من الأهلي على الأقل ضمن صفقة علي جبر، وتدور المفاوضات حول انتقال إسلام محارب أو مؤمن زكريا نجم الفريق أو حسين السيد الظهير الأيسر.

وأبلغ علي جبر المقربين إليه أنه وافق على الرحيل للنادي الأهلي، ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة لارتداء القميص الأحمر.

أزمة طارق حامد تتصاعد في الزمالك

تصاعدت أزمة رحيل طارق حامد، لاعب وسط الزمالك بعد أن تلقى اللاعب عرضا رسميا من جانب نادي الاتحاد السعودي للحصول على خدماته.

وأبدى اللاعب نفسه موافقته على الرحيل للخليج في ظل وجود مشاكل مالية داخل النادي بخصوص توفير راتبه السنوي في المرحلة القادمة.

وبدأ الزمالك البحث عن بديل طارق حامد، بالتفاوض مع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط بيراميدز بجانب التفاوض مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي الذي يجيد أيضاً دور لاعب الوسط.

الإسماعيلي يتحرك لضم رديف الأهلي والزمالك

بدأ النادي الإسماعيلي لضم رديف ناديي الأهلي والزمالك، بعدما أرسل عرضا رسميا لضم أحمد علاء مدافع الأهلي.

وقدم الإسماعيلي عرضا لضم أحمد موسى كابوريا، صانع ألعاب الزمالك، بجانب محاولات التعاقد مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض.

سموحة يضم داودا

دخل سموحة في مفاوضات للتعاقد مع ثنائي الأهلي هشام محمد وإسلام محارب، لاعبي الفريق سواء نهائيا أو على سبيل الإعارة.

وضم سموحة لاعب الزمالك أحمد داودا الذي أنهى إعارته لنادي الاتحاد السكندري.

اتحاد الكرة يرفض طلب الأهلي

رفض اتحاد الكرة طلب النادي الأهلي بفتح باب القيد، وأعلن عبر بيان رسمي فتح القيد للاعبيه يوم 29 يوليو الجاري بعد نهاية الدوري.

ويدرس اتحاد الكرة بقوة تقديم مواعيد باقي مباريات بطولة كأس مصر ليسدل الستار على البطولة في بداية شهر سبتمبر المقبل.

ربيع ياسين مرشحا لمنصب المدرب العام للفراعنة

دخل ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب دائرة الترشيحات لتولي منصب المدرب العام للفراعنة مع المدير الفني الجديد.

وتلقى ياسين وعوداً بتعيينه في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، حال التعاقد مع مدرب أجنبي لفرض الحزم والانضباط في المنتخب المصري.