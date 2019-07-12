حسام عاشور يتطلع لإنجاز تاريخي مع النادي الأهلي المصري

قال حسام عاشور قائد الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إنه يسعى لتحقيق رقم متميز على صعيد البطولة المحلية بحصوله على اللقب للمرة 12 في مسيرته كلاعب.

ويستعد الأهلي لاستكمال بقية مبارياته في الدوري الموسم الحالي، إذ تتبقى له مباراتان مع المقاولون العرب والزمالك، ستجريان الأسبوع الأخير من يوليو تموز الجاري.

وأضاف عاشور في تصريحات لموقع الأهلي على الإنترنت على هامش المعسكر الحالي للفريق في إسبانيا: ”الفوز بلقب الدوري هذا الموسم تحديدًا يعد بالنسبة لي بمثابة حياة أو موت في ظل التحديات التي شهدتها المسابقة هذا الموسم، والإدراك التام لأهمية التتويج بالبطولة بعد المراحل الصعبة التي خاضها الفريق وصولًا للخطوة الأخيرة من المسابقة المفضلة لدى جماهير النادي“.

وتابع: ”الجهاز الفني وجميع اللاعبين يركزون حاليًا على الاستعداد لمباراة المقاولون العرب التي تمثل أهمية كبيرة، على أن يتم بعدها التحضير لمباراة الزمالك الختامية في الدوري، وهو ما يتم التأكيد عليه في جميع جلسات اللاعبين. يجب أخذ الأمور خطوة بخطوة وصولًا للهدف الذي يسعى إليه الجميع بالتتويج باللقب“.

وأضاف قائد الأهلي ”على الصعيد الشخصي أمتلك في رصيدي 11 لقبًا للدوري وأسعى إلى اللقب الثاني عشر“.

طموح بلا حدود

وألمح عاشور إلى أن طموحه ليس له حدود ويسعى لأن يكون أكثر لاعبي العالم فوزًا بالبطولات بعد حصوله على 34 بطولة ولم يعد يفصله عن هذا الإنجاز سوى عدد محدود من الألقاب.

وأكد عاشور أنه طالما ظل موجودًا في الملعب: ”فلن أقصر في السعي نحو تحقيق الألقاب من أجل النادي وجماهيره“ التي طالبها بالاستمرار في ”مؤازرة الفريق الذي يقف صفًا واحدًا من أجل تحقيق طموحاتهم“.

وأشار عاشور إلى أنه لا يضع سقفًا لطموحاته ويسعى دومًا لخلق دوافع جديدة، وهو ما يتحدث فيه بصفة مستمرة مع اللاعبين الشباب لتحفيزهم كما كان يحدث معه من قبل، ما ساعده على حصد هذا العدد من الألقاب.

وأشار عاشور إلى أن هذا الامر بالتحديد يعد تأكيدًا على شخصية الأهلي التي تسعى دائمًا لحصد الألقاب والبطولات.

وأكد عاشور أن الرباعي الأهلي الذي يلعب في المنتخب لديه شخصية قوية قادرة على تجاوز آثار الخروج المفاجئ للمنتخب المصري من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر.

وخسرت مصر صاحبة الضيافة 0/1 أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 لكأس الأمم مطلع الأسبوع الحالي لتودع المنافسات.

وأضاف: ”انضمام هؤلاء اللاعبين للمعسكر سوف يضيف الكثير للاستعدادات التي تجري حاليًا، وجود مجموعة من اللاعبين الشباب في المعسكر يضيف لهم الكثير ويساعدهم على اكتساب خبرات كبيرة، والتشبع بروح النادي الأهلي التي تظهر في المواقف المختلفة“.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، وفي حالة الفوز بمباراتيه مع المقاولون العرب والزمالك، سيتوج رسميًا باللقب رقم 41 في تاريخ النادي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة وله 3 مباريات متبقية مع الجونة والاسماعيلي والأهلي.