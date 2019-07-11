النادي الأهلي المصري يجمد صفقة المحمدي.. والدوري السعودي يخطف أنطوي من الزمالك

استقر النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، على تجميد صفة باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، والبحث عن لاعب أفضل في مركزه.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: ”اللجنة الفنية في الأهلي برئاسة طه إسماعيل تحفظت على ضم اللاعب بعد ظهوره بمستوى متواضع جدًّا مع منتخب مصر في الفترة الأخيرة، ولن يكون هو الصفقة التي تستطيع أن تحدث الفارق في خط دفاع الفريق“.

وأضاف المصدر: ”اتفق مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي مع رأي اللجنة الفنية، وأبلغ النادي اللاعب بتجميد الصفقة رغم الحصول على توقيعه بشكل رسمي، وبدأ النادي البحث عن صفقة أفريقية لدعم خط دفاع الفريق سواء من الدوري المصري أو من القارة الأفريقية، خاصة مع وجود عجز بهذا المركز وصعوبة استمرار محمد نجيب لكِبر سنه، بالإضافة إلى إصرار أحمد علاء على الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة“.

ومن جانب آخر تعقدت مفاوضات نادي الزمالك مع مصر المقاصة من أجل التعاقد مع جون أنطوي مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تلقى نادي المقاصة عرضًا مغريًا من أحد أندية المقدمة في الدوري السعودي من أجل التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي مقابل 2 مليون دولار، ويرفض الزمالك المبالغة المالية من قبل مصر المقاصة في صفقة جون أنطوي وهو الأمر الذي دفع إدارة النادي لتجميد المفاوضات مع القلعة البيضاء في ظل الرغبة في تحقيق أقصى استفادة مالية من اللاعب، لأن الأهلي سيحصل على 15% من قيمة انتقال اللاعب لأي ناد.