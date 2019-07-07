مصدر: ديسابر مديرًا فنيًا لبيراميدز.. والإعلان الرسمي غدًا

توصل نادي بيراميدز المصري، لاتفاق نهائي مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز لـ“إرم نيوز“، إن ديسابر وافق على قيادة الفريق، ولم يغادر مصر بعد خروج أوغندا من كأس الأمم الأفريقية، واتفق مع الاتحاد الأوغندي على الرحيل.

وأعلن الاتحاد الأوغندي قبول استقالة ديسابر اليوم الأحد، في بيان رسمي.

وأضاف المصدر أن ديسابر عقد جلسة مع ممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادي، ووافق على تولي قيادة الفريق.

وعمل ديسابر من قبل مع الوداد المغربي والترجي التونسي والإسماعيلي المصري.

ويعقد نادي بيراميدز مؤتمرًا صحفيًا غدًا الإثنين للإعلان عن التعاقد مع مدربه الجديد.