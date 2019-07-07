سيباستيان ديسابر يرحل رسميًا عن قيادة منختب أوغندا

كشف الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، رسميا، عن إنهاء التعاقد مع الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب الأوغندي بالتراضي.

وكان ديسابر قد نجح في قيادة أوغندا للتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى خلف مصر، وودع البطولة على يد السنغال.

ووفقًا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الأوغندي لكرة القدم، فإنه في يوم 6 من شهر يوليو الجاري، قد تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي بعد الاتفاق على جميع الأمور.

وأشار الاتحاد الأوغندي إلى أن هذا القرار جاء للصالح العام ولتحقيق أكبر استفادة سواء للمنتخب الأوغندي، أو المدير الفني الفرنسي.

وأكد الاتحاد الأوغندي في بيانه مساهمة ديسابر في عملية تطوير وتحسين المنظومة الكروية من خلال عمله الاحترافي، وكيف قادهم لكأس الأمم الأفريقية والتأهل لدور الـ16.

وأشار البيان إلى امتنان ديسابر لأوغندا شعبا وحكومة واتحاد الكرة على كل ما تم توفيره له لكي يعمل في أجواء جيدة تجعله يستطيع أن يقدم أفضل ما لديه.