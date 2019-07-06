شاهد رد فعل محمد صلاح بعد خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

دخل الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، في نوبة حزن بعد خروج منتخب بلاده من كأس الأمم الأفريقية، مساء السبت، على يد جنوب أفريقيا.

وظهر صلاح حزينا بعد توديع البطولة وسط جمهور مصر وتوجه إلى غرفة الملابس سريعا وسط حالة من الحزن.

وفي لقطة رائعة من لاعبي منتخب جنوب أفريقيا الذين أقدموا على مواساة لاعبي مصر بعد انتهاء المباراة الذين ظلوا في حالة صمت تام بعد إطلاق الحكم صافرة اللقاء وخروج الفراعنة من بطولة أمم أفريقيا.

حديث احمد فؤاد مقدم Bein Sport بعد خروج #مصر من كأس افريقيا 2019م ووصفه بالخروج من الباب الضيق والمهين ويبقى السوال من يتحمل كل هذا ؟ pic.twitter.com/OLNUBzoqjy — عز (@MnbrMadrid5) July 6, 2019

وودعت مصر صاحبة الأرض كأس الأمم الأفريقية بعدما اهتزت شباكها قرب النهاية لتخسر 1-صفر أمام جنوب أفريقيا في دور الستة عشر اليوم السبت.

وأحرز ثمبينكوسي لورتش هدف جنوب أفريقيا والوحيد في الدقيقة 85 ليتسبب في صدمة لحوالي 70 ألف متفرج في استاد القاهرة.

وستلعب جنوب أفريقيا في دور الثمانية مع نيجيريا التي فازت 3-2 على الكاميرون في وقت سابق اليوم.

ودفعت مصر ثمن مغامرة خافيير أجيري مدرب مصر بخروج محمد النني لاعب الوسط المدافع ومشاركة الجناح الهجومي وليد سليمان قبل الهدف.

وأنقذ محمد الشناوي حارس مصر عدة فرص خطيرة لكنه لم يتمكن من إبعاد تسديدة لورتش الذي انفرد بالمرمى بعد تمريرة من ليبو موتيبا.

وهذا أول هدف يهز شباك مصر في البطولة بعدما فازت بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات بشباك نظيفة لكن بعروض غير مقنعة.