محمد صلاح يعود لتدريبات مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا

شارك النجم محمد صلاح في التدريب الأخير للمنتخب المصري استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا في دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية، يوم السبت، بعد غيابه عن تدريب يوم الخميس؛ بسبب إصابته بنزلة برد.

وشاهد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي التدريب الأخير للفريق الوطني بصحبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري للعبة.

وقال الاتحاد المحلي عبر صفحته على ”فيسبوك“، إن صلاح انضم للتدريبات الجماعية للفريق إثر تماثله للشفاء من نزلة البرد التي ألمت به مؤخرًا ومنعته من التدريب، يوم الخميس.

وسجل صلاح هدفين أمام الكونغو الديمقراطية وأوغندا ضمن ثلاثة انتصارات متتالية لمصر في دور المجموعات، كما أنه هداف الجيل الحالي والفائز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين.

ونال صلاح، الذي قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا آخر عامين، وسيعزز آمال استعادة اللقب، الغائب منذ 2010، إذا قاد أصحاب الأرض إلى الصعود أعلى منصة التتويج في 19 يوليو/ تموز الجاري.

وشارك كذلك المهاجم مروان محسن الذي عاد إلى التدريبات الجماعية، فيما أدى زميله أحمد حسن ”كوكا“ تدريبات فردية حول الملعب.

ولم يتمكن محمود حمدي ”الونش“ من استكمال المران؛ نظرًا لإصابته بالتواء في الكاحل، حيث سيتحدد مدى إصابته صباح السبت، على ضوء الأشعة التي سيخضع لها.