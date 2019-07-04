محمد صلاح يغيب عن تدريب منتخب مصر لهذا السبب

لم يشارك النجم المصري محمد صلاح في تدريبات منتخب بلاده، يوم الخميس، استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا في دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية، يوم السبت؛ بسبب إصابة بنزلة برد.

وقال بيان للاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الخميس، إن صلاح لم يشارك في التدريب الجماعي مع الفريق؛ بسبب تعرضه لنزلة برد.

وقرر الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري عدم مشاركة صلاح في التدريب؛ حتى لا تتفاقم حالته، وذلك بعدما عرض الجهاز الطبي على المدير الفني.

وبلغت مصر، صاحبة الرقم القياسي في حصد اللقب برصيد سبع مرات، دور الستة عشر بعد الفوز في المباريات الثلاث في دور المجموعات ودون أن تستقبل أي هدف، رغم أن إطار المرمى اهتز عدة مرات.

وتأهلت جنوب أفريقيا ضمن أفضل منتخبات بالمركز الثالث، بعد فوز واحد وهزيمتين في دور المجموعات.