تشكيل منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

يسعى المنتخب المصري للتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، بالتغلب على جنوب أفريقيا في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، اليوم السبت، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

ومن المتوقع أن يلعب المنتخب المصري بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، وأيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، وعبدالله السعيد.

خط الهجوم: محمود حسن ”تريزيغيه“، مروان محسن، ومحمد صلاح.

ولعب منتخب مصر مع جنوب أفريقيا مرتين فقط في كأس أفريقيا، وكان ذلك في عامي 1996 و1998، حيث فاز المنتخب المصري 1/0 ثم 2/0.

ومنتخب مصر هو حامل الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم الأفريقية، برصيد 7 ألقاب، لكن آخرها يعود إلى العام 2010.